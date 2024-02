I “misteriosi filamenti nei vasi delle persone” non c’entrano coi vaccini (e non sono misteriosi)

Ci segnalano i nostri contatti dei “misteriosi filamenti nei vasi delle persone”, ovvero un contenitore con dei coaguli disseccati che secondo la narrazione sarebbero stati trovati da un imbalsamatore (e non un medico, e già qui ci sarebbe da ridire) nei corpi di alcuni cadaveri e che dimostrerebbero la teoria per cui i vaccini causano coaguli e trombi.

Teoria già vista nelle bizzarre teorie per cui il sangue dei vaccinati diventa “maionese nera” e presenta misteriose anomalie, ovviamente infondate.

I “misteriosi filamenti nei vasi delle persone” non c’entrano coi vaccini (e non sono misteriosi)

Una lunghissima analisi di dettaglio è stata fornita dal portale di medicina Health Feedback, per essere precisi dai dottori Irene Sansano, anatomopatologa di Barcellona e Nikolaus Klupp, docente di anatomia forense a Vienna.

In realtà questa autentica fake news circola ormai dal 2022, dimostrando la teoria per cui il novax medio continua ad essere “l’ultimo soldato nella jungla” che, al termine della fase emergenziale COVID, continua a rifriggere le stesse bufale dell’inizio della stessa ignorando che siamo usciti dall’emergenza anche grazie ai vaccini e la sua campagna di disinformazione costante ha perso.

Partiamo però da una serie di elementi: nella narrazione un imbalsamatore (descritto come tale dalla narrazione), che ovviamente dichiara di essere un imbalsamatore e non un medico, dichiara di aver trovato i trombi nel corpo dei vaccinati.

Siccome in America (dove è ambientata questa fake news) i certificati di morte non riportano lo stato vaccinale il personaggio citato nella condivisione non avrebbe avuto modo alcuno di riconoscere i vaccinati dai novax.

Per quel che ne sappiamo, i trombi potrebbero provenire benissimo da un non vaccinato, dato corroborato dal fatto che secondo Yazan Abou-Ismail, ematologo nello Utah, COVID19 aumenta i rischi di trombi, fino al 40% in caso di malattia grave.

Ma non facciamo l’errore novax di discutere di quello che non sappiamo: il personaggio nella condivisione non poteva sapere se era sangue vaccinato o non vaccinato, e non possiamo saperlo neppure noi.

Quello che possiamo sicuramente sapere è che le presunte analisi sui “filamenti” sono macchiata da enormi errori di metodo (sul testo di “Epoch Times” citato si evince che esse non tengono conto della normale composizione di un coagulo riportando la solita bufala delle “biostrutture” che abbiamo visto legata alle bufale sul grafene), ignorando peraltro che la coagulazione del sangue è un fenomeno naturale e anzi risulta normalissimo che nelle dodici ore dal trapasso si formino coaguli solidi.

Tutto questo rende la presunta analisi un caso di complottismo.

Conclusione

La condivisione sui “misteriosi filamenti nei vasi delle persone” presenta una serie di anomalie che la rendono inesatta. I “misteriosi fiilamenti” che si adduce essere stati trovati in cadaveri sono normali fenomeni legati al trapasso, coaguli in vita sono più frequenti nei malati di COVID19 con sintomatologia severa che non con sintomi leggeri (e il vaccino impedisce la progressione del sintomo) e per finire nessun imbalsamatore americano ha mezzo di sapere se il cadavere che ha di fronte era vaccinato o meno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.