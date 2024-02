I Metallica secondo Marco Masini, da Nothing Else Matters a E Chi Se Ne Frega: “Loro apprezzarono”

Il grande saccheggio degli anni ’60 teorizzato da Sentire Ascoltare non è finito con gli anni ’60. Se nei tempi di A Chi di Fausto Leali era tutto normale – anche a parti invertite con David Bowie che interpretò in italiano Space Oddity con lo zampino di Mogol – nel 2001 questa tendenza assunse aspetti sinistri. Nell’album Uscita di Sicurezza di Marco Masini la traccia 6 aveva come titolo E Chi Se Ne Frega.

Va detto che il cantautore toscano ci aveva già abituati ai titoli estremi (Va**anc**o, Bella Stro**a), ma fino a quel momento non si era spinto oltre. Se leggiamo i credits del brano (grazie a Stefano Fiorucci per il prezioso approfondimento) ci accorgiamo subito dell’anomalia: Hetfield, Ulrich, Bigazzi. Fermi.

Il Bigazzi era ovviamente Giancarlo Bigazzi, indicato dallo scrittore Aldo Nove come Il Geniaccio della Canzone Italiana in un libro pubblicato nel 2012 per Bompiani. Hetfield e Ulrich, invece, che c’entravano? James Hetfield e Lars Ulrich, veramente? I Metallica? La risposta era nel booklet, visto che nel libretto dei testi accanto al titolo E Chi Se Ne Frega, tra parentesi, si leggeva Nothing Else Matters. 10 anni dopo il Black Album (1991), il “grande saccheggio” aveva colpito ancora.

I Metallica secondo Marco Masini

Chi scrive ricorda Scimmie, title track dell’album che Marco Masini pubblicò nel 1998. Il video ufficiale del singolo aveva quel non-so-che di una versione Wish (o Asylum) del video ufficiale di The Unforgiven II dei Four Horsemen. Perché questa ossessione per i Metallica?

Marco Masini non ne fece mai mistero. Sul sito Orrore a 33 Giri gli autori hanno recuperato un’intervista rilasciata da Masini a Pierluigi Pisa il 5 maggio 2001 per Kataweb Musica, al quale parlò di “passione per i Metallica” e descrisse i Four Horsemen come “uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica” di cui “all’inizio della mia carriera mi trovavo a suonare delle cover”. Tra queste c’era Nothing Else Matters.

Da Nothing Else Matters a E Chi Se Ne Frega

Così Nothing Else Matters diventò E Chi Se Ne Frega. Come potè accadere? A Pierluigi Pisa, nella stessa intervista, il cantautore spiegò:

Attraverso il management della mia casa discografica ho fatto arrivare direttamente ai Metallica il provino di E Chi Se Ne Frega. Loro mi conoscevano già, dieci anni di attività in Italia saranno pure serviti a qualcosa, e comunque hanno apprezzato la canzone, così mi hanno dato il loro benestare. Non ho incontrato il gruppo di persona, ma i loro commenti positivi mi hanno gratificato lo stesso.

Rockol fa notare che il brano uscì in era pre-social, quindi non arrivarono che pochissime critiche. Piuttosto i feedback negativi esplosero quando E Chi Se Ne Frega spuntò sul web, e oggi ci basta seguire i commenti su YouTube.

