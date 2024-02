Lo sai che esiste una versione in italiano di Space Oddity di David Bowie? E sai che c’entra Mogol?

Nell’articolo su A Chi di Fausto Leali abbiamo parlato di “grande saccheggio degli anni ’60”, espressione mutuata da Sentire Ascoltare per indicare quella corrente musicale del Dopoguerra in cui le grandi hit internazionali venivano riproposte in lingua italiana. Le versioni italiane non erano necessariamente traduzioni, piuttosto degli adattamenti alla lingua nostrana tramite assonanze, ma senza rispettare per forza il testo originale.

C’è, tuttavia, un altro livello: alcuni autori delle versioni in italiano erano gli stessi autori delle hit internazionali. Sorpresi? Mica tanto: siamo sopravvissuti a A Chi Mi Dice dei Blue, versione in italiano di Breathe Easy. Andiamo avanti? Ricordate Non Puoi Lasciarmi Così dei Backstreet Boys? Come i Blue, la stessa boyband incise la versione in italiano partendo dall’originale Quit Playing Games (With My Heart).

Ecco, succedeva anche negli anni ’60 e oggi parliamo di David Bowie e la sua Space Oddity.

Space Oddity di David Bowie

Certamente Space Oddity di David Bowie non ha bisogno di presentazioni. Con questo brano probabilmente il cantautore britannico toccò il punto più alto della sua carriera.

“Ground control to Major Tom”, così l’11 luglio 1969 probabilmente il mondo del rock cambiò per sempre, ancora una volta, dopo le grandi rivoluzioni già portate sul campo dai Beatles, i Pink Floyd e i Led Zeppelin, una serie di nomi che fa molto riccardone ma che è necessario citare per fotografare quegli anni.

Il singolo arrivò in Italia il 5 settembre dello stesso anno, e ora arriviamo al cuore della nostra storia.

La versione italiana

Chi ha visto il film Io e Te di Bernardo Bertolucci (2012) avrà sicuramente sentito questa versione, ma torniamo al 1969. Come già detto, il 5 settembre 1969 Space Oddity di David Bowie arrivò sugli scaffali italiani ma nel Belpaese non ottenne da subito il successo sperato.

Così Bowie decise di tentare di entrare nel mercato italiano a gamba tesa proponendosi con una versione in lingua italiana, il cui testo fu affidato a Mogol. Proprio lui. Il risultato fu Ragazzo Solo, Ragazza Sola, un titolo tutto italiano e fedele alla linea (!) musicale di quegli anni, con titolo abbastanza romantici e nazional-popolari.

Qual era la differenza con la versione originale? Space Oddity parlava di un viaggio nello spazio con tutte le sfumature che erano tipiche di Bowie; Ragazzo Solo, Ragazza Sola parlava di un ragazzo solo e di una ragazza sola.

