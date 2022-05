Nelle ultime ore ci sono arrivate tante segnalazioni su Huggy Wuggy, un pupazzo che da alcuni mesi è reperibile nelle bancarelle e nei negozi di giocattoli. Sua peculiarità non è soltanto la possibilità di appendersi al collo – dettaglio confermato dalla compagna di chi scrive, che svolge attività di tirocinio in una scuola materna – ma anche il suo particolare aspetto “disturbante”: Huggy Wuggy ha i denti aguzzi e un aspetto che potrebbe risultare poco rassicurante. Questo, almeno, è ciò che raccontano gli utenti social preoccupati per la nuova tendenza dei loro bambini. I nostri lettori ci segnalano un post pubblicato su Facebook che sta ottenendo una certa visibilità grazie alla condivisione di molti genitori.

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I GENITORI Di BAMBINI DI ETÀ DA 2 a 6 ANNI. Ieri sera mi è capitato di vedere un bambino che aveva in mano un peluche, apparentemente normale. Se non per dei denti che in genere è strano vedere in pupazzetti per bambini. Scherzando un po’ con il bambino in questione mi ha detto come si chiama il pupazzo: HAGGY WAGGY! Io che sono per natura curiosa, soprattutto se si tratta dei bambini e tutto ciò che è legato al loro mondo, sono andata ad indagare un po’ su internet. Con mio stupore ho fatto la seguente scoperta! Quello che segue è il testo che accompagna il video che promuove questo “SIMPATICO” peluche, in inglese con la traduzione in italiano. Se guardate bene il pupazzo, sulle mani ha uno strappo per poterlo attaccare, a mo di abbraccio, al collo! E anche visivamente esprime il senso delle parole della canzone: “abbracciami finché non muori”! Cari genitori, non siate così leggeri su ciò che offrite ai vostri bambini anche nell’ambito dei giochini che gli comprate. Indagate su ogni cosa. Cartoni animati, serie tv, giochi e affini. I bambini sono delle spugne e assorbono e recepiscono ogni cosa che gli gravita intorno. Questo lo sanno bene coloro che USANO i bambini come canale di diffusione “total free” per i propri scopi. QUANDO ASSECONDATE LE “MODE” DEL MOMENTO, prima indagate su che cosa mettete in mano ai vostri figli! E, SOPRATTUTTO, QUANDO DATE IL TELEFONINO IN MANO AI BAMBINI “PER FARLI STARE BUONI” CERCATE DI VIGILARE SU COSA GUARDANO E CON COSA GIOCANO!

Precisiamo che l’autrice del post ha trascritto in modo errato il nome del pupazzo: non “haggy waggy” ma “huggy wuggy”. Di seguito il testo del video promozionale di cui parla l’autrice:

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

Corpo sfocato e coccoloso

Body fuzzy and cuddly

Non vuoi venire ad abbracciarmi?

Don’t you wanna come and hug me?

Abbracciami giorno e notte

Hug me day and night

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

I denti aguzzi ti lasciano sanguinante

Sharp teeth leave you bloody

Non chiamarmi mai brutto

Don’t you ever call me ugly

Abbracciami finché non muori

Hug me ’til you die

So dove ti stai nascondendo

I know where you’re hiding

Giù per le prese d’aria stai scivolando

Down the vents you’re sliding

Non sai che ti troverò?

Don’t you know that I will find you?

Ovunque tu vada

Anywhere you go

Nel buio sto aspettando

In the dark I’m waiting

Non c’è via di fuga

There is no escaping

Non sai che sono proprio dietro di te?

Don’t you know I’m right behind you?

Più vicino di quanto pensi

Closer than you know

Questa è la mia fabbrica

This is my factory

Questa è casa mia

This is my home

Dieci lunghi anni ho camminato per questi corridoi

Ten long years I’ve walked these halls

Aspettando tutto solo

Waiting all alone

Allora non verrai a giocare con me?

So won’t you come and play with me?

Rimani un po’

Stay a little while

Prometto che non morderò così forte

Promise I won’t bite that hard

Credi solo al mio sorriso

Just believe my smile

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

Felice che tu sia venuto a Playtime

Happy you came to Playtime

Rimani finché la notte non diventa giorno

Stay until the night turns daytime

Gioca tutta la notte

Play all through the night

Mi chiamo Huggy Wuggy

My Name’s Huggy Wuggy

Anche se non ho fame

Though I don’t get hungry

Voglio ancora assaporarti

I still want to taste you

Solo un piccolo morso

Just a tiny bite

Questa è la mia fabbrica

This is my factory

Questa è la mia casa

This my home

Per dieci lunghi anni ho camminato per questi corridoi

Ten long year’s I’ve walked these halls

Aspettando tutto solo

Waiting all alone

Allora non verrai a giocare con me?

So won’t you come and play with me?

Rimani un po’

Stay a little while

Prometto che non morderò così forte

Promise I won’t bite that hard

Credi solo al mio sorriso

Just believe my smile

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

Corpo sfocato e coccoloso

Body fuzzy and cuddly

Non vuoi venire ad abbracciarmi?

Don’t you wanna come and hug me?

Abbracciami finché non muori

Hug me ’til you die