Grosso malinteso su Jack di ‘Uomini e donne’ morto: tutti i chiarimenti del caso

Pare si sia venuto a creare un grosso malinteso in queste ore sui social, a proposito delle indiscrezioni su Jack di ‘Uomini e donne’ morto. Ecco perché già nel titolo abbiamo inserito l’espressione “tutti i chiarimenti del caso“, in quanto si sta diffondendo una bufala frutto di alcuni titoli acchiappaclick francamente evitabili. Come sono andate le cose? La ricostruzione dei fatti è molto più semplice di quanto si possa immaginare, stando alle informazioni reperibili oggi 17 maggio.

Un grande malinteso su Jack di ‘Uomini e donne’ morto: analizziamo tutte le precisazioni del caso

Come se non bastassero i pessimi titoli relativi alla fantomatica scomparsa di Marco Columbro, che abbiamo prontamente analizzato sulle nostre pagine nei giorni scorsi. Per quale ragione si parla con insistenza di Jack di ‘Uomini e donne’ morto? Giacomo, questo il suo nome reale, ha pubblicato una storia sui suoi canali social negli ultimi giorni, per salutare un amico evidentemente a lui vicino venuto a mancare in seguito ad un incidente.

Senza scendere in dettagli sulle ragioni del decesso, Jack ha voluto dedicargli un pensiero, mentre altre testate hanno ripreso la notizia lasciando credere che a passare a miglior vita sia stato proprio l’opinionista della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Come? Parlando di lutto per “Uomini e donne”, in alcuni casi citando con furbizia lo stesso Giacomo, in modo da far credere che fosse morto quest’ultimo. Solo aprendo i singoli articoli, infatti, ci si rende conto di come siano andate realmente le cose.

Dunque, questo mercoledì ci ritroviamo nella scomoda posizione di dover smentire con forza tutte le voci riguardanti Jack di ‘Uomini e donne’ morto, visti alcuni titoli che potevano essere costruiti diversamente. Anche da testate nazionali che ci hanno sorpreso in negativo in questo frangente. Staremo a vedere a chi toccherà nei prossimi giorni, vista la ricorrenza di queste situazioni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.