Gli appunti di Belusconi su Giorgia Meloni sono veri? Una foto basta come prova?

Gli appunti di Belusconi su Giorgia Meloni scuotono l’opinione pubblica, in una campagna elettorale che sembra non voler finire neppure dopo le elezioni.

Si lanciano così ad essere il prossimo giallo politico, dopo storie di manine e altre storie ad alta tensione cui siamo abituati. Cosa sappiamo? La stampa, ad esempio La Repubblica, ha “pizzicato”, quasi paparazzato un foglio tra le mani del Cavaliere.

“Giorgia Meloni, un comportamento supponente, prepotente, arrogante, offensivo, ridicolo. Nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”.

Riporta il foglietto con varie cancellature. Ridicolo scompare e “nessuna disponibilità al cambiamento” sostituisce un “nessun cambiamento.

Il mistero poi continua ad infittirsi, e di molto.

Si parla di una cena, di una confessione

«Gliel’ho detto più volte alla Meloni che c’è malcontento in Forza Italia e così mi mette in difficoltà, ma lei ha detto che andrà avanti per la sua strada. La capisco, ma deve capire anche me… Noi dobbiamo avere pari dignità politica…»