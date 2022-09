Giorgia Meloni mostra i meloni: autoironia in rebus elettorale

Giorgia Meloni mostra i meloni: l’autoironia in un rebus elettorale di facile soluzione arriva a chiudere una campagna elettorale il cui esito ancorché non scontato si preannuncia già anticipato. Se non annunciato.

Giorgia Meloni passa all’incasso di un mese e mezzo di sondaggi assai favorevoli sfidando una campagna elettorale che definire putrida è a dir poco, tra ripetuti colpi bassi e il forte peso delle “troll farm” di Mosca con la disinformazione anti-atlantista e filoputiniana vomitata su ogni candidato dentro e fuori lo Stivale, ma dentro l’Europa.

Solo l’astrologo sa chi vincerà e come, ma Giorgia Meloni si sente ottimista. Abbastanza ottimista da permettersi di scherzare ad urne ancora aperte su TikTok, il social “giovane” su cui la politica si è riversata in cerca di nuovo uditorio.

“Venticinque settembre: ho detto tutto”, dice la Meloni in un video da cinque secondi ostentando due meloni gialli in un rebus elettorale di facilissima soluzione

E la soluzione ovviamente penso la conosciate tutti e soprattutto la conosca l’interessata: una fortissima, incrollabile fiducia nel risultato elettorale che dal 4% circa di Fratelli di Italia alle Elezioni Politiche del 2018 potrebbe innalzare la formazione a leader del Centrodestra, se non mattatore.

Certo, ripetiamo nulla è scontato e non sarebbe la prima volta che sondaggi ed elezioni rivelano scollamenti imprevedibili, ma è indubbio.

Qualcuno sta festeggiando di già. E lo fa con una divertita autoironia.

Almeno un gradito cambiamento rispetto una campagna elettorale urlata a colpi di fake news, contrapposizioni in stile battaglia finale e quel genere di gazzarra social lontana anni luce dai tempi pacati e ragionati in cui “Tribuna Politica” mostrava dibattiti in punta di piedi e sempre sul filo di quell’educazione che giammai è debolezza.

