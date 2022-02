Gianluigi Paragone rilancia la gaffe di Repubblica su ‘lanciacazzi’, ma è fake

Sta facendo il giro del web, da circa 24 ore, la storia secondo cui Repubblica avrebbe pubblicato un articolo con la gaffe “lanciacazzi“, al posto di “lanciarazzi“, complice un articolo pubblicato da Gianluigi Paragone sul blog personale. Andiamo con ordine, perché il leader di ItalExit ha posto l’accento tra domenica e lunedì su un madornale errore che sarebbe stato commesso dalla nota testata, a distanza di pochi giorni dalla storia del riconteggio delle schede a Milano che lo avrebbe paradossalmente penalizzato. Ne abbiamo parlato con un altro articolo.

Gianluigi Paragone parla della gaffe di Repubblica su ‘lanciacazzi’, ma è soltanto una bufala

Come sono andate le cose in questo frangente? Qualcuno ha modificato con Photoshop un articolo pubblicato di recente da Repubblica, lasciando credere alle persone che la testata abbia utilizzato in un paio di circostanze il termine “lanciacazzi” al posto di “lanciarazzi”. Il riferimento, naturalmente, è al conflitto in corso tra Russia ed Ucraina. La storia ha alimentato l’ironia di parte degli italiani nei confronti della classe giornalista, alla luce di alcune gaffe riscontrate qua e là nei TG di Rai 2 e LA7 da giovedì scorso in poi.

Lo screenshot ha preso piede, iniziando a girare soprattutto su Facebook e WhatsApp, al punto da indurre la testata ad effettuare un controllo più scrupoloso per capire se ci sia stato effettivamente un errore di questo tipo. Il tutto, fino ad arrivare alla presa di posizione ufficiale su Twitter. La cache dei siti non mente, ragion per cui abbiamo tutte le ragioni per credere a quanto riportato dal giornale, in risposta a coloro che hanno accusato il team di aver pubblicato “lanciacazzi”.

Una conferma implicita sulla bufala di “lanciacazzi”, del resto, ci arriva indirettamente dallo stesso Gianluigi Paragone, il quale ha rimosso dal suo blog l’articolo inizialmente pubblicato per irridere Repubblica. Senza scusarsi dell’errore commesso in un primo momento, Insomma, la gaffe sulla presunta gaffe.

