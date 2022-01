Gaspard Ulliel è morto, l’attore francese vittima di un incidente

Gaspard Ulliel è morto. La notizia arriva dalla Agency French Presse in un tweet pubblicato nell’ultima ora. La famiglia di Ulliel riferisce che l’attore francese è rimasto coinvolto in un incidente mentre sciava.

Gaspard Ulliel il 18 gennaio si trovava presso le piste di sci di Rosières, sulle alpi francesi. All’improvviso si è scontrato contro un altro sciatore all’incrocio tra due piste, e quando sono arrivati i soccorritori era già privo di sensi. Secondo le prime indiscrezioni sulla sua morte si sarebbe aperta un’inchiesta.

Anche il primo ministro francese Jean Castex esprime cordoglio:

Tra i film di maggiore successo, Gaspard Ulliel è stato il protagonista di Hannibal Lecter – Le Origini Del Male di Peter Webber e Saint Laurent di Bertrand Bonello. Gaspard Ulliel è morto a soli 37 anni.

#BREAKING French actor Gaspard Ulliel, known for playing a young Hannibal Lecter in "Hannibal Rising", has died aged 37 after a skiing accident, his family say pic.twitter.com/CD99nQXpLl

— AFP News Agency (@AFP) January 19, 2022