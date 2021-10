Garante dei detenuti di Ivrea: “Draghi come Cesare Battisti”, ora rischia rimozione dall’incarico

La Garante dei detenuti di Ivrea, che non ha mai nascosto la sua ferma opposizione al green pass, ha pubblicato un post in cui accosta un’immagine di Mario Draghi a un’altra di Cesare Battisti con tanto di messaggio: “Nella foto possiamo osservare un caso di estrema somiglianza. Uno è un criminale senza scrupoli, l’altro è Cesare Battisti”. Per questo P.P. è finita nella bufera e si trova a rischio rimozione dall’incarico.

Sulla vicenda è intervenuto il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, che in una nota pubblicata sui social chiede la rimozione dall’incarico:

Il Garante nazionale, letto quanto riportato nel post pubblicato dalla Garante dei detenuti del Comune di Ivrea, Paola Perinetto, l'inqualificabile parallelo e le valutazioni espresse, chiede che Sindaco e il Consiglio comunale di Ivrea valutino la sua rimozione dall'incarico.

P.P. ha rimosso il post, ma non abbastanza in fretta da non essere catturato come screenshot dagli utenti. Nei giorni scorsi, come fa notare NeXt Quotidiano, la Garante dei detenuti di Ivrea aveva anche postato il famoso messaggio sul green pass e il blocco fiscale di cui abbiamo parlato in questo articolo.

