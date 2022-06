Gaffe del Crazy Pizza di Briatore: esposta la foto di Julia Roberts che mangia la pizza a Napoli

L’esaltazione dell’alimento di casa ha fatto un brutto scherzo al Crazy Pizza di Briatore, alla luce di una foto esposta all’interno del locale di Milano in cui si vede chiaramente Julia Roberts addentare una fetta di Margherita. Apparentemente, tutto nella norma: trattandosi di una pizzeria, ci sta tranquillamente che si possa puntare su una scelta simile in termini di arredamento, quasi a voler dire che anche le star del cinema americano siano attratte da un piatto del genere.

Scivolone del Crazy Pizza di Briatore a Milano: c’è la foto di Julia Roberts che mangia la pizza a Napoli

Peccato che da qualche giorno lo stesso Briatore sia in polemica aperta con la scuola della pizza di Napoli, come abbiamo osservato anche nella giornata di ieri attraverso la “blastata” di Gino Sorbillo direttamente dal capoluogo campano. Come se non bastasse, c’è un aspetto che proprio non possiamo tralasciare nell’ambito di questo conflitto a distanza. Da un lato, il circuito Crazy Pizza di Briatore è ormai apertamente schierato contro il prodotto ed il modo di lavorare a Napoli. Questo è ormai acclamato.

Alla luce delle discussioni degli ultimi giorni, risulta difficile comprendere per quale ragione al Crazy Pizza di Briatore a Milano sia esposta una foto di Julia Roberts che mangia una pizza presso l’Antica Pizzeria da Michele. Stiamo parlando di uno storico locale di Napoli, emblema della tipologia di pizza tanto critica dall’imprenditore. Una location dove è possibile consumare solo una Margherita, o in alternativa una Marinara, per non perdere l’identità del prodotto.

La sovrapposizione dei documenti e l’autenticità della gaffe è presto dimostrata. Da un lato, infatti, il post Instagram pubblicato da Crazy Pizza di Briatore a Milano su Instagram, mentre dall’altro abbiamo su Facebook la sequenza del film “Mangia prega ama” del 2010, in cui c’è appunto una scena nella quale Julia Roberts mangia la pizza da Michele a Napoli. Uno strado modo per criticare quella scuola.

