Fuoristrada vietato per moto, auto e bici dal 16 dicembre in Gazzetta Ufficiale: cosa sappiamo

Gira voce secondo cui avremo fuoristrada vietato per moto, auto e bici a partire dal 16 dicembre, grazie ad un chiaro documento presente in Gazzetta Ufficiale. Questione delicata per tantissimi italiani, che sono soliti darsi alle escursioni lungo strade non riconosciute dal codice “classico”. Una regolamentazione, dunque, necessaria per porre un limite a questa pratica, ma che ad una prima lettura richiede qualche precisazione. Il vuoto legislativo, in effetti, esiste e ci colloca su un piano differente rispetto alla bufala dei giorni scorsi sulla patente ritirata ai vaccinati.

Fuoristrada vietato per moto, auto e bici dal 16 dicembre: cosa ci dice la Gazzetta Ufficiale

Sostanzialmente, cosa afferma la Gazzetta Ufficiale per tutti coloro che temo effettivamente il fuoristrada vietato per moto, auto e bici dal 16 dicembre qui in Italia? Il documento è alla portata di tutti e ci sono dei punti che non sembrano particolarmente incoraggianti per coloro che non vorrebbero andare verso uno scenario di questo tipo. Il punto fondamentale verte sulla viabilità forestale inibita al traffico ordinario”, senza che sia specificato in alcun modo l’uso di un motore.

Elemento, questo, che rischia di coinvolgere anche le bici, cercando di interpretare il provvedimento. Eccezioni al fuoristrada vietato dovrebbero aversi solo coi mezzi di soccorso e per coloro che riusciranno ad ottenere permessi speciali. Proprio quest’ultimo punto diventa cruciale, in quanto il rischi concreto è che il fuoristrada vietato per moto, auto e bici possa diventare affare regionale, se non addirittura comunale. Con permessi e licenze ottenibili solo se soddisfatti determinati requisiti non standardizzati sul territorio nazionale.

Tutte queste considerazioni, infatti, nascono dal già citato vuoto normativo, che appare evidente tramite il testo presente in Gazzetta Ufficiale sul fuoristrada vietato per auto, moto e bici a partire dal 16 dicembre. Vi faremo sapere appena ci saranno informazioni più chiari, ma per adesso occhio alle possibili sanzioni se siete amanti dell’avventura.

