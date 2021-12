Troppi malori alla guida e sospensione patente per i vaccinati: la bufala su Andrea Di Castello

Una nuova bufala sta prendendo piede in rete nel corso delle ultime ore, visto che si parla con insistenza di troppi malori alla guida, con relativa sospensione della patente per i vaccinati. Si tratta di una fake news colossale, imputata apparentemente al giornalista Andrea Di Castello. Tema che ci rimanda a quanto dichiarato alcuni mesi fa da Alessandro Meluzzi, noto personaggio spesso e volentieri presente nei salotti televisivi e pronto a portare avanti la propria campagna contro la vaccinazione Covid.

La bufala sui troppi malori alla guida e sospensione patente per i vaccinati: non esiste l’articolo di Andrea Di Castello

Andiamo per gradi. Come si fa a parlare senza alcun dubbio di una bufala? Lo screenshot che potete intravedere con il nostro articolo di oggi si riferisce chiaramente ad un articolo pubblicato in rete. Peccato che cercando il titolo esatto, vale a dire “troppi malori alla guida”, non appaia alcun risultato all’interno del motore di Google. A maggior ragione, se alla suddetta keyword andiamo ad aggiungere altre query come quelle che fanno riferimento alla sospensione della patente per i guidatori vaccinati.

Ancora, la bufala diventa ancora più evidente se ci si concentra sulla firma del pezzo. L’immagine che sta girando oggi 10 dicembre sui social, soprattutto sulle bacheche dei NoVax che esultano per una notizia del genere, ci rimandando ad un giornalista chiamato Andrea Di Castello. Anche su quest’ultimo, però, non si sono riferimenti sul web. Magari non esiste neppure qualcuno chiamato così iscritto all’Albo. Tanto dovrebbe bastare per dissuadere tutti.

Al di là del fact checking, qui davvero semplice, andrebbe fatto un discorso di logica. Dopo mesi di campagne per spingere la vaccinazione, come potrebbe il governo approvare la sospensione della patente ai vaccinati per troppi malori alla guida? Questo, nonostante non ci siano correlazioni al momento dimostrate coi 279 incidenti stradali menzionati nella bufala. Numero, tra l’altro, che non trova conferme in alcuna ricerca.

