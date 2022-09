Festeggiano per Mara Venier fuori da Domenica In, ma non conoscono il palinsesto RAI

Ci sono un bel po’ di malintesi, oggi, per quanto concerne Mara Venier ed il suo ruolo da protagonista in Domenica In. Quando inizia uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani e longevi nel nostro Paese? Questa la domanda che aleggia nella mente di tante persone, soprattutto dopo una recente decisione sia della conduttrice, sia dei vertici aziendali, che ovviamente ha creato non poca disinformazione su quello che sarà il palinsesto della TV di Stato nei prossimi mesi.

Tutti contenti per Mara Venier fuori da Domenica In, ma viene ignorato il palinsesto RAI

Sostanzialmente, in tanti stanno maturando l’idea che Mara Venier possa salutare definitivamente Domenica In. Un po’ come avvenuto alcuni mesi fa, quando abbiamo trattato la stessa storia in altro contesto. Le stesse persone che esultano sui social, alla luce del fatto che la presentatrice negli ultimi due anni si sia sempre schierata a favore del vaccino contro il Covid, al punto da finire al centro di innumerevoli bufale per un intervento odontoiatrico non andato bene.

Come riportato da diverse fonti, Mara Venier sarà regolarmente al suo posto tra una settimana esatta, l’11 settembre, alla conduzione di Domenica In. Per farvela breve, è saltato uno show serale che sarebbe dovuto andare in onda tra due venerdì, sempre in stile Domenica In. Il motivo è più banale di quanto si possa pensare, visto che la diretta interessata ha deciso di concentrarsi solo ed esclusivamente sul programma classico che verrà trasmesso su Rai 1 ogni domenica alle 14.

Insomma, chiarimenti necessari sul futuro di Mara Venier e sul suo ruolo in Domenica In, in vista della nuova stagione Rai. Il palinsesto è chiaro e al momento non ci sono i presupposti per un eventuale stop, anche perché gli ascolti sono dalla sua parte, surclassando spesso e volentieri i programmi trasmessi dai canali Mediaset.

