Mara Venier lascia Domenica In: cosa è successo e chiarimenti sulle voci

Mara Venier lascia Domenica In. Questa l’indiscrezione che ha preso piede in giornata, almeno stando ad un articolo pubblicato da Maurizio Costanzo che getta non poche ombra sull’edizione del 2023 della nota trasmissione RAI. Cosa è successo? Al momento non è dato saperlo, ma è chiaro che dopo le polemiche delle scorse settimane, soprattutto nei confronti dei NoVax (ne abbiamo parlato con un articolo specifico in merito), le voci rimbalzino creando non poche discussioni sui social.

Cosa è successo a Mara Venier che lascia Domenica In? Servono precisazioni sui rumors

La questione è molto chiara. Se da un lato è vero che si parli con insistenza di Mara Venier che lascia Domenica In, se non altro perché in questo caso la voce è autorevole, allo stesso tempo non ci sono elementi sufficienti per dare la notizia per certa. Cosa è successo tra le parti? Forse qualche divergenza d’opinione, come del resto avviene spesso e volentieri dietro le quinte di trasmissioni televisive così popolari. Per non parlare delle redazioni giornalistiche.

Cose che al momento non possiamo sapere, visto che la diretta interessata non si è pronunciata sulla questione né in tv, né sui suoi canali social. Ecco perché occorre la massima prudenza quando si dà per scontato che Mara Venier lasci Domenica In. Ad oggi troppe cose ancora non tornano e non sappiamo se le indiscrezioni di questi giorni abbiano fondamento o meno. Di sicuro gli ascolti continuano ad andare molto bene e nel caso non sarebbe facile per la RAI trovare rimpiazzi adeguati.

Mara Venier lascia Domenica In? Cosa è successo tra la conduttrice e la TV di Stato? Tutte domande senza risposta, al punto che i rumors di oggi 21 febbraio non trovano conferme in giro per il web. Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori indicazioni in merito in casa RAI.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.