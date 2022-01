Malata Mara Venier verso Domenica In: risposta secca al NoVax che incolpa il ‘siero sperimentale’

Mara Venier è stata malata e non ha vissuto una settimana semplice, in vista della puntata odierna di Domenica In. Tanti telespettatori si chiedono quali siano gli ospiti odierni, a pochi giorni dal chiarimento su alcune esternazioni di Sileri durante un’apparizione a maggio durante la trasmissione. Tuttavia, la questione del giorno investe per forza di cose i presunti effetti collaterali del vaccino per la nota conduttrice. Tema venuto alla ribalta a causa di alcuni commenti registrati sui social di recente.

Mara Venier malata in vista Domenica In: polemica con un follower NoVax

Come sono andate le cose? Un paio di giorni fa Mara Venier ha pubblicato un post su Instagram in cui ha fatto presente di essere malata. Al contempo, ha anche evidenziato di essersi sottoposta a svariati tamponi, tre per la precisione, confermando di essere risultata sempre negativa. Nonostante questi chiarimenti, non sono mancati i commenti da parte di utenti NoVax. Uno, in particolare, ha deciso di adottare un approccio più aggressivo sul tema vaccini: “Covid? Evviva il siero sperimentale“.

A quel punto, però, Mara Venier ha perso la sua proverbiale calma e, oltre a confermare la sua presenza a Domenica In, ha mandato a quel paese il follower che ha associato Covid, il suo stato di salute ed il vaccino. In verità, la replica della conduttrice è stata più colorita, aggiungendo “di cuore”. Successivamente, il commento è stato rimosso (non sappiamo se dall’utente stesso o da Mara Venier), ma nel frattempo lei aveva ricevuto una valanga di like.

L’episodio che ha visto protagonista Mara Venier a poche ore dalla puntata del 30 gennaio di Domenica In evidenzia ancora una volta come tanti italiani abbiano la tendenza di parlare a sproposito sui social. Spesso senza conoscere un argomento e cosa ci sia dietro lo stato di una persona. E per “stato” intendiamo non solo quello social, ma anche le condizioni fisiche e mentali.

