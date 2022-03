Fedez smentisce alcune voci sul tumore: come sta dopo essere stato dimesso poco fa

Come sta Fedez e quali sono le sue condizioni a proposito del tumore diagnosticato? Stando a quanto comunicato dal Corriere della Sera oggi 31 marzo Fedez lascerà finalmente l’ospedale San Raffaele di Milano per tornare a casa dopo l’operazione subita all’addome. La notizia del raro tumore endocrino al pancreas aveva destato un bel po’ di preoccupazione in tutte le persone che seguono da anni il rapper di Rozzano, ma sin da subito era stata evidenziata una possibilità concreta di guarigione, soprattutto perché la diagnosi è avvenuta in modo precoce.

Come sta Fedez: precisazioni varie sul tumore dopo essere stato dimesso

Dunque, Fedez torna a far parlare di sé dopo i chiarimenti di alcuni giorni fa. Sicuramente è un periodo complicato per lui, che non sognava minimamente di ritrovarsi in una condizione di questo tipo, ma il peggio sembra essere passato. Nonostante il fatto che debba seguire un lungo periodo di cure per riuscire a riprendersi del tutto.

L’operazione è andata a buon fine e dopo diversi giorni trascorsi in ospedale quest’oggi 31 marzo, Fedez potrà ritornare a casa dove riabbraccerà finalmente i suoi figli. In una recente storia pubblicata su Instagram, in cui Fedez era in videochiamata con il primogenito Leone, il cantante aveva scritto che per lui ritornare a casa sarebbe stato come ritornare finalmente a vivere.

La sua vita ruota ormai da anni intorno alla bellissima famiglia che ha creato insieme alla moglie Chiara Ferragni, un amore forte che gli ha dato la forza necessaria per affrontare questo percorso sicuramente non semplicissimo. Chiara, dal suo canto, ha fatto il possibile per aiutare l’umore del marito, la sua presenza è stata costante ed ogni notte ha voluto stare accanto a lui, ha sempre dormito in ospedale per non lasciarlo mai da solo.

Dunque, ieri è stata l’ultima notte da trascorrere all’ospedale San Raffaele di Milano, come confermano diverse fonti dopo che il rapper è stato dimesso. Fedez è pronto per curarsi a casa, dove avrà l’amore dei suoi figli che lo aiuterà a vivere con più serenità questo percorso di guarigione. Il cantante è stato assente giustificato sui social, ma ha avuto modo di poter leggere tutti i messaggi di affetto provenienti da tantissime persone, una spinta in più per dimostrare di potercela fare.

Attendiamo il messaggio ufficiale di Fedez dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Come sta Fedez dopo che gli è stato diagnosticato il tumore e le relative dimissioni dalla struttura? “Sto bene“. Questa la risposta riportatata da ANSA.

