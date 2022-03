Come sta Fedez: dichiarazioni più chiare su probabilità di sopravvivenza dal Professor Ercolani

In tanti si chiedono come sta Fedez oggi, visto che nei giorni scorsi era stato ipotizzato che il rapper potesse abbandonare l’ospedale in cui è stato ricoverato durante l’ultima settimana. Tuttavia, il discorso da fare a proposito del suo tumore al pancreas va fatto per forza di cose a medio e lungo termine. Già, perché dopo alcune dichiarazioni venute a galla alle porte del weekend, come vi abbiamo riportato tramite apposito articolo, si è fatta tanta confusione su questa storia.

Chiarimenti su come sta Fedez attraverso il Professor Ercolani

A volte, infatti, fornire percentuali e probabilità in un contesto simile può dar vita a pericolosi fraintendimenti. Come sta Fedez? Tutto sommato bene, stando almeno alla sua attività molto risicata sui social degli ultimi giorni. Tuttavia, a fornirci un quadro più chiaro della situazione ci ha pensato Giorgio Ercolani. A conti fatti, stiamo parlando del direttore della Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì, che viene ritenuto in questo periodo storico uno massimi esperti della chirurgia oncologica epato-bilio-pancreatica.

La sua intervista fornita a Today, pur non avendo avuto in cura il conduttore e rapper, diventa fondamentale per inquadrare al meglio il suo quadro clinico del conduttore di LOL. In particolare, oggi possiamo mettere a fuoco il delicatissimo discorso della sopravvivenza per la particolare tipologia di tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato. Questi i due passaggi più importanti dell’intervista:

“Si può guarire da questa forma di tumore?

Sicuramente si può guarire da queste neoplasie o comunque cercare di “cronicizzarle” anche nei casi più avanzati grazie alle molteplici terapie che sono oggi a disposizione. Quante sono le possibilità di sopravvivenza?

Le forme scoperte più precocemente hanno alti livelli di sopravvivenza che tende a ridursi per i casi con presenza di malattia anche a distanza al momento della diagnosi”.

Insomma, ora dovrebbe essere decisamente più chiara la situazione. Chi si chiede come sta Fedez, in attesa di riscontri ufficiali, può prendere in esame le parole del Professor Ecolani a proposito delle prospettive di sopravvivenza del rapper. Le indicazioni, allo stato attuale, sono molto incoraggianti.

