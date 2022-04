Fedez sarà tra i giudici di X Factor 2022: quando inizia e dubbi sulla sua malattia

Importanti novità direttamente da Fedez oggi 26 aprile, in quanto il rapper a poche settimane dal delicato intervento per il tumore al pancreas ha annunciato che sarà tra i giudici di X Factor 2022. Una svolta per il suo percorso post operazione, mentre in tanti si chiedono quando inizia lo show ed altri si pongono dubbi poco belli sulla malattia. Andiamo con ordine e a distanza di pochi giorni dal nostro ultimo articolo sull’artista proviamo ad affrontare tutti i temi che in queste ore sollevano non poche discussioni in Italia.

Discussioni su Fedez che sarà tra i giudici di X Factor 2022: quando inizia e scetticismo sulla malattia

Il fatto stesso che Fedez abbia annunciato il ritorno tra i giudici di X Factor, tramite un post Instagram, ha indotto diverse persone a mettere in discussione che la sua malattia fosse reale. Insomma, un modo per far parlare di sé, in merito ad un malessere fisico non reale. Questa, in buona sostanza, la tesi portata avanti da coloro che non hanno mai nutrito particolari simpatie per l’artista. Eppure, la questione non è così articolata come potrebbe sembrare.

Quando inizia la trasmissione? In realtà, la risposta a questa domanda aiuta a chiarire un po’ di cose sulla malattia di Fedez. Il rapper sarà tra i giudici di X Factor 2022 a partire dal mese di giugno, quando secondo ANSA dovrebbero scattare ufficialmente le selezioni. Dunque, ancora un paio di mesi di attesa, per una fase preliminare che non dovrebbe stressare più di tanto il ragazzo. Questo spiega la possibilità di rimettersi a lavorare dopo l’intervento.

Il fatto che Fedez sia tra i giudici di X Factor 2022, dunque, non può mettere minimamente in discussione l’autenticità della sua malattia. A maggior ragione, sapendo quando inizia la nuova edizione. Probabile che prima di settembre non ci siano le prime serate televisive ad un lavoro più costante per il ragazzo.

