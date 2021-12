FB dice basta e rimuove l’evento con Schilirò, Meluzzi e Freccero su vaccini e green pass

Arriva la conferma su una valutazione da parte di Facebook molto diretta, in merito ad un evento in cui si sono espressi anche personaggi controversi come Schilirò, Meluzzi e Freccero. Tematiche delicate, visto che, insieme a Mattei, sono soliti esprimersi in tv con posizioni nettamente avverse al green pass e ai vaccini. Occorre premettere che, a differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, all’evento online programmato ieri 8 dicembre non ha presenziato Cacciari. A causa di un imprevisto dell’ultimo minuto, dunque, andrebbe rimosso dalla lista.

Facebook cancella la diretta dell’evento con Schilirò e Freccero: assente Cacciari

Non è la prima volta che da Facebook arrivino iniziative del genere, come osservato mesi fa attraverso la cancellazione della pagina creata dal team di “Il Primato Nazionale“. Come sono andate esattamente le cose? La vicenda è al centro di un giallo, in quanto a detta degli organizzatori FB avrebbe detto basta poco dopo l’inizio del convegno, rimuovendo la diretta dell’evento che ha visto intervenire noti anti green pass come Meluzzi, Schilirò e Freccero. Come accennato, niente da fare per Cacciari.

Versione non riportata da noi, ma dallo staff dell’evento. Quali siano le ragioni di Facebook, al momento non è noto. Tuttavia, considerando il fatto che il convegno fosse in programma dalle 8 alle 18 di ieri 8 dicembre, mentre il post con cui è stata annunciata la rimozione risulta lanciato sui social alle 8:46, è probabile che i fact checkers di Zuckerberg abbiano etichettato come “fake news” le principali connotazioni dell’incontro virtuale. Il convegno, nella sua versione integrale, risulta disponibile solo su YouTube.

La certezza, ad oggi, è che Facebook abbia rimosso la diretta integrale dell’evento “scettico” sui vaccini ed anti green pass. Con buona pace del Vice Questore Schilirò, ora sospesa, senza dimenticare Freccero, Meluzzi e Mattei. Ribadiamo che sia da depennare il nome di Cacciari.

