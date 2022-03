Un uomo fa scorta di acqua a Sassari, poi il rimorchio si ribalta e l’intero carico finisce sull’asfalto. Queste sono le immagini che stanno circolando tra gli account social dei sardi, in diretta associazione con quanto documentato ieri a seguito degli audio allarmistici su WhatsApp che hanno scatenato l’assalto ai supermercati. Secondo molti utenti, l’uomo aveva appena fatto scorta perché allarmato dall’annuncio dello sciopero degli autotrasportatori. Sono in tanti, infatti, a parlare di karma e di ingordigia.

La via più facile

Come riporta la testata locale Sassari Oggi, l’incidente ha avuto luogo nel capoluogo sardo in località Predda Niedda. Sui social sta circolando anche un video in cui vediamo l’uomo mentre cerca di ovviare al disastro, muovendosi lungo la strada per raccogliere la merce rovinata al suolo dopo il ribaltamento del rimorchio. Sassari Oggi usa tuttavia la formula dubitativa: “Due immagini da mettere forse in relazione all’assalto avvenuto negli ultimi due giorni ai generi di prima necessità nei supermarket”.

Siamo sicuri che c’entrino gli scioperi?

Mentre molti utenti parlano di “karma”, condannando quel trasporto come uno dei tanti episodi di assalto ai supermarket per l’approvvigionamento dei beni di prima necessità, altri utenti spiegano (alcuni esempi qui, qui e qui) che l’uomo in realtà stava trasportando rifornimento per il suo negozio di alimentari. Dietro le immagini, quindi, potrebbe nascondersi una storia più semplice.

Non abbiamo conferme né per la prima versione – la scorta d’acqua per paura degli scioperi – né per la seconda, ovvero la scorta per un negozio di alimentari. Per il momento è bene evitare i giudizi e le false conclusioni.

