Uno dei miti costanti nell’alimentazione è che durante la stagione fredda, o giornate particolarmente gelate, il modo migliore per riscaldarsi sia “mandare giù qualcosa di caldo”.

In realtà mangiare caldo o freddo non vi riscalderà: ma vi metterà di umore migliore e vi conforterà psicologicamente. Non fisicamente.

Fa freddo: mangiare cibi caldi mi riscalderà?

In realtà no: la termogenesi indotta dalla dieta, ovvero l’energia che l’organismo spende in più ogni volta per digerire il nostro cibo, che a sua volta si traduce in un leggero aumento della temperatura non dipende dalla temperatura del cibo, ma dal suo contenuto in nutrienti, con i protidi che hanno il potere termogenico più alto e i lipidi il più basso.

Paradossalmente puoi ingurgitare un piatto di zuppa bollente della nonna e ottenere un potere termogenico inferiore a quello di un gelato.

In compenso un cibo o una bevanda calda sono associati ad una sensazione di benessere e aiutano a sollevare il morale, quindi no, dovete comunque ricorrere al riscaldamento ed abiti caldi, ma almeno vi sentirete di miglior umore.

