Ex collega annuncia il outing su Francesco Borgonovo: tanti errori oggi e zero conferme

Ci sono pervenute molteplici segnalazioni in queste ore, in merito al presunto coming out di Francesco Borgonovo. In realtà, il presupposto dal quale partire, consiste proprio nell’utilizzo di questo termine. Già, perché in teoria il cosiddetto “coming out” rimanda alla libera scelta di una persona di rendere pubblica la propria omosessualità. Non è questo il caso, visto che l’argomento da quello che ci risulta sarebbe stato toccato solo da un altro soggetto e non dal diretto interessato.

Chiarimenti vari sul presunto outing su Francesco Borgonovo oggi

Non risulta alcun outing su Francesco Borgonovo durante le sue uscite televisive, tra le altre cose sempre più frequenti nel corso della pandemia. Volto noto della testata “La Verità”, finita spesso e volentieri al centro di discussioni sui social tra gli utenti per posizioni ritenute troppo a sostegno delle tesi NoVax, no green pass ed in generale quelle considerate antiscientifiche (non è quello che ci interessa oggi ed è opportuno evidenziarlo), oggi occorre essere molto chiari su alcuni punti.

Già, perché al netto di alcuni approfondimenti dedicati anche al giornalista in questione in passato, come si può notare dando uno sguardo al nostro archivio, è profondamente ingiusto parlare ed alimentare il fantomatico outing su Francesco Borgonovo. Si può essere non d’accordo su quello che spesso e volentieri afferma in tv, ma nessun utente ha il diritto di ricondividere post del genere. Tralasciando chi ha messo in giro questa voce, evidentemente senza alcuna autorizzazione e con una palese violazione della privacy.

Badate bene. Quest’ultima affermazione non comporta che il presunto outing su Francesco Borgonovo sia autentico, anche nella sfera privata o nel rapportarsi privatamente a persone con cui ha avuto contatti in passato. Semplicemente, in assenza di dichiarazioni pubbliche del diretto interessato, tutto è riconducibile al classico “nessuna fonte”. E, come sempre avviene in queste circostanze, occorre avere rispetto per la privacy delle persone.

