Ex candidato sindaco novax ricoverato in terapia sub-intensiva, probabile contagio a Medjugorje

È delle ultime ore la notizia dell’ex candidato sindaco no vax di Conegliano ricoverato in terapia subintensiva. Lorenzo Damiano, questo il nome, è particolarmente attivo negli ambienti social come fermo oppositore al vaccino e al green pass, nonché portavoce del movimento Norimberga 2 e sostenitore della lotta contro la “dittatura sanitaria”. Soprattutto, Damiano è presidente del movimento cattolico Pescatori di Pace con il quale si era candidato per le amministrative del Comune di Conegliano e in un video pubblicato sui social aveva annunciato l’intenzione di stabilire una sede del movimento a Medjiugorje, località nella quale si era recato nella seconda settimana di novembre (qui il video). Al ritorno da quel viaggio, secondo le fonti, Damiano sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Il probabile contagio nei Balcani

La notizia del ricovero dell’ex candidato sindaco in terapia sub-intensiva è riportata principalmente dai media locali. La Tribuna di Treviso scrive che Damiano ha accusato sintomi gravi già al ritorno dai Balcani.

Il Gazzettino riporta che Lorenzo Damiano è stato curato inizialmente con le terapie domiciliari rivelatesi, tuttavia, insufficienti. Per questo si è disposto il ricovero presso l’ospedale Vittorio Veneto di Marca Trevigiana (Treviso) dove il leader di Pescatori di Pace sta ricevendo l’ossigeno.

I proclami su Facebook

Fino al 12 novembre Lorenzo Damiano sui social ha postato contenuti in cui alludeva a una “pandemia della disinformazione mediatica” e una distorsione delle parole di Crisanti di cui avevamo parlato in questo articolo. In breve: Damiano, nel suo post, dimostrava di esser “cascato” in un video che metteva in bocca a Crisanti parole di dissenso contro la terza dose, ma il video risale al 2020, quando ancora non si avevano notizie sufficienti sui vaccini anti Covid.

Nelle ultime ore l’ex candidato sindaco, ora ricoverato, sta postando immagini sacre della Madonna e dei veggenti di Medjugorje.

