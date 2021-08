Eurospin: cacciato perché senza mascherina spara al vigilante

Cacciato perché senza mascherina spara al vigilante: è il motivo, uno dei tanti, per cui ci scagliamo contro le Fake News.

Perché chi pensa male, agisce male. E chi pena che sia un suo “diritto” violare le norme necessarie a tutela della sicurezza di tutte, si sentirà oltraggiato dalla norma stessa. E, fomentato da chi resta a casa dietro un monitor ad assecondare istinti violenti ed egoisti, li porterà alle estreme conseguenze.

Siamo al Casilino, Roma: un uomo nella giornata di ieri 20 agosto pretende di entrare nel discount senza indossare la richiesta mascherina. Allontanato dal vigilante, inizialmente sembra obbedire all’autorità e allontanarsi.

All’improvviso la sfiorata tragedia: l’uomo, dopo una salva di imprecazioni e insulti, rientra in macchina. Ma non per cercare la mascherina.

Ritorna alla carica aprendo il fuoco contro il guardiano colpevole di aver “negato il suo diritto”, esplodendo un colpo. Il vigilante riesce ad evitare, e il nomask fugge in macchina sgommando.

Oltre al danno la beffa: proprio il vivo desiderio del “nomask” di tutelare il suo diritto a violare le minime norme di sicurezza gli costerà caro.

Infatti le telecamere di sicurezza hanno trattenuto l’immagine del suo volto, visibile e in chiaro, e le autorità hanno a disposizione il suo volto, il proiettile per le perizie ballistiche e ogni dato dell’automobile usata per la precipitosa fuga.

“Cacciato perché senza mascherina spara al vigilante” è una vicenda emblematica dell’ideologia nomask militante: spesso violenta, spesso egocentrica, spesso rozzamente autolesionista.

