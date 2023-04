Esultano per ‘Uomini e donne’ sospeso: non va in onda, ma servono chiarimenti ed anticipazioni

In tanti in queste ore stanno esultando per ‘Uomini e donne’ sospeso, con la trasmissione che non va in onda su Canale 5 oggi 21 aprile. Un colpo di scena per alcuni, mentre per altri quanto avvenuto questo venerdì risulta del tutto normale. Con questi presupposti, come potete facilmente immaginare, occorrono chiarimenti, alla luce di alcune scelte di redazione che vengono fatte spesso e volentieri in prossimità di alcune festività. In questo caso, c’è il ponte del 25 aprile alle porte.

In tanti festeggiano per ‘Uomini e donne’ sospeso: oggi non va in onda, ma occorrono precisazioni

Non è la prima volta che ci imbattiamo in situazioni del genere, come potrete notare attraverso alcuni articoli che abbiamo pubblicato in passato per specificare che lo stop momentaneo della trasmissione fosse tale e non definitivo. Probabile, dunque, che la medesima questione possa presentarsi anche in futuro, considerando il fatto che il programma in questione è spesso e volentieri al centro dell’ironia dei social per i suoi contenuti.

Le anticipazioni del caso ci dicono che la trasmissione riprenderà regolarmente la prossima settimana, ma non lunedì. Già, perché i principali addetti ai lavori chiariscono che si tornerà al palinsesto regolare a partire da mercoledì 26 aprile, quando cioè ci saremo messi alle spalle questi giorni di festa (ponte incluso). Nessuna crisi di ascolti e nessun passo indietro di Maria De Filippi, considerando il fatto che alcuni utenti hanno avanzato ipotesi strane anche sotto questo punto di vista.

Dunque, non ci sono motivi per festeggiare a proposito di “Uomini e donne” sospeso, visto che le voci in circolazione sui social sono come sempre privi di fonti. Un normale break, secondo le anticipazioni raccolte oggi, in vista della normale ripresa delle attività a partire da mercoledì prossimo. Allo stato attuale, non ci sono i presupposto per vederla in modo diverso. Non mancano le reazioni sui social frutto del fraintendimento:

“Se mi dite che Uomini e donne è sospeso, allora la mia vita non ha più senso”;

“Cioè l’Italia pensa di poter andare avanti senza Tina e Gianni Sperti? State scherzando?”;

“Abbiamo la notizia principale per il TG5 di questa sera”;

“Risvegliatemi direttamente quando faranno riprendere la trasmissione”;

“Rientra tutto in un chiaro disegno, perché Maria De Filippi dà fastidio”;

“Chiaro l’obiettivo di toglierci le poche cose belle rimaste”.

