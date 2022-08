Enrico Montesano nel cast di “Ballando con le stelle 2022”: cosa disse sulla RAI nel 2021

Si discute tanto in queste ore della probabile apparizione di Enrico Montesano nella nuova edizione di “Ballando con le stelle 2022”. Nel nostro pezzo di oggi abbiamo utilizzato il tag “notizia vera” non tanto per il fatto in sé, anche perché dalla RAI e dal diretto interessato non sono ancora giunte conferme ufficiali e definitive sotto questo punto di vista, ma in merito ad alcune uscite dell’attore nei confronti della TV di Stato registrate in passato. Già, perché oggi 24 agosto girano in rete alcuni screenshot che richiedono necessariamente approfondimenti.

Dagli attacchi alla RAI al possibile approdo di Enrico Montesano nel cast di “Ballando con le stelle 2022”

Parole che possiamo verificare non solo con alcuni articoli che abbiamo pubblicato a novembre 2021 sul nostro sito, ma anche attraverso il contributo di testate importanti come Repubblica e Il Mattino. Parlando di green pass, vaccino ed altre misure adottate in quella fase dal governo per limitare i rischi legati alla diffusione del Covid, lo stesso Enrico Montesano aveva affidato alla stampa alcune parole particolarmente dure:

“Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti”.

Insomma, era una fase in cui Enrico Montesano era molto arrabbiato nei confronti dei cosiddetti poteri forti. Non che la situazione sia migliorata più di tanto in queste settimane, se pensiamo che su Facebook si susseguono suoi post contro il vaccino. Spesso e volentieri, si tratta di vere e proprie fake news, come nel caso di una fantomatica pronuncia della Corte Suprema contro gli stessi vaccini. Bufala smentita da mesi. Di sicuro, in tanti che lo seguono non hanno preso bene la possibile collaborazione tra Enrico Montesano e la RAI, in merito a Ballando con le stelle 2022:

“Ma come? Per mesi ci hai detto di disdire l’abbonamento RAI ed ora te ne vai a Ballando con le stelle? Assurdo”;

“Anche tu predichi bene e razzoli male. Ti sei piegato”.

“Quindi ci hai invitato a mollare la RAI, per poi farci leggere che Enrico Montesano approda a Ballando col stelle 2022? Il ragionamento fila…“.

