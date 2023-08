Ennesimo rilancio per il comunicato ASCOM sul portachiavi con microchip: bufala storica

Altra ondata di post sul presunto comunicato ASCOM sul portachiavi con microchip, in nome di una bufala storica. In queste ultime ore sta girando sul web una vecchia bufala riguardante un comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip regalati da malintenzionati per seguire i nostri spostamenti. Si tratta di una fake news che ha iniziato a farsi largo sui social circa tre anni fa e che in questi giorni ha fatto di nuovo la sua comparsa.

Ancora un rilancio per il comunicato ASCOM sul portachiavi con microchip: bufala ormai periodica

L’ultima volta, sulle nostre pagine, ne abbiamo parlato a marzo. Non è la prima volta che bufale vecchie vengano poi riproposte sul web, può insomma capitare che qualche utente più sbadato possa farla ricircolare e si sa come in questi casi la condivisione social sia alquanto rapida. Attenzione quindi al falso comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip.

In poche parole all’interno di questa locandina viene evidenziato come presso i parcheggi o i distributori automatici vengano regalati questi portachiavi contenenti dei microchip, strategia adottata da ladri professionisti per seguire i vari spostamenti dei malcapitati e colpire quando quest’ultimi non sono presenti in casa. Si tratta però di una notizia assolutamente falsa che, come già detto in precedenza, ha fatto di nuovo capolino sul web dopo qualche anno, ma il cui valore resta sempre lo stesso, è un fake.

Tra l’altro ai tempi, quando apparve per la prima volta sui social questo comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip, l’agenzia si ritrovò a smentire il tutto, parlando insomma di solita bufala. Chiaramente vedere il nome della propria azienda su un comunicato falso ha fatto immediatamente scattare l’allarme, dovendo agire tempestivamente per evitare che il proprio nome fosse associato alle classiche bufale.

Ribadiamo quindi il concetto di come questa diffusione del comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip sia una bufala di vecchia data che è stata riportata in auge da qualche utente, creando nuovamente scompiglio sul web. Nulla di tutto questo è vero, come sempre bisogna fare massima attenzione a ciò che viene condiviso sui social, è sempre bene informarsi sulla fonte prima di una qualsiasi ricondivisione. Dunque, non credete al comunicato ASCOM sul portachiavi con microchip.

