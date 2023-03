Ritorna il comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip: bufala mai appassita

Dobbiamo fare nuovamente i conti con la bufala relativa al fantomatico comunicato ASCOM, che avrebbe denunciato la pratica con cui alcuni malintenzionati regalerebbero portachiavi in realtà dotati di microchip. In pratica, la locandina ci dice che siamo al cospetto di una nuova strategia concepita da ladri professionisti, i quali attraverso i suddetti dispositivi sarebbero in grado di monitorare i nostri spostamenti, in modo da colpire le case delle vittime quando si ritrovano incustodite.

Come dimostriamo la bufala del comunicato ASCOM mai diramato sui portachiavi con microchip

Andando per gradi, su quali basi possiamo dimostrare che non ci sia mai stato un comunicato ASCOM in merito ai fantomatici portachiavi con microchip? In realtà, il compito è molto agevole, in quanto basta richiamare un articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito poco più di tre anni fa. Già, perché dovete sapere che alcune fake news non muoiono mai. Fanno dei giri lunghissimi, per poi ripresentarsi alla nostra vista appena qualche utente più superficiale inizia a ricondividere il contenuto in questione.

Non è un caso che già in passato il comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip sia stato smentito dall’ente stesso, evidentemente allertato dal fatto che il finto volantino richiamasse in modo non corretto il proprio nome. Insomma, fonti ufficiali ci dicono che ad oggi non ci siano casi segnalati sufficienti per definire reale il problema enunciato nel testo. Non esistono bande di rumeni che sfruttino questi dispositivi per iniziare a monitorare tutti i nostri spostamenti e questo deve essere chiaro a tutti.

Ovviamente questo non vuol dire che si debba sottovalutare qualsiasi tipo di pericolo, soprattutto quando ci si ritrova in un parcheggio, ma al contempo non possiamo credere a qualsiasi credere a qualsiasi messaggio WhatsApp o Facebook. Dunque, cestinata pure la catena relativa al comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip regalati con doppio fine.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.