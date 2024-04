Stiamo assistendo all’ennesimo malinteso su Michael Schumacher morto, dopo le ultime notizie di oggi. In queste ore sta girando sul web un titolo alquanto ingannevole che riguarda Schumacher, lasciando intendere come il sette volte campione del mondo della F1 sia venuto a mancare. Non è la prima volta che leggiamo questi titoli acchiappaclick sul web, ormai è quasi una tradizione per tanti blog desiderosi di avere una maggiore visibilità.

Ancora un equivoco su Michael Schumacher morto dopo le ultime notizie di oggi 15 aprile

Siamo alle solite, dunque, come osservato con il nostro ultimo articolo a tema. Si cerca insomma di attirare l’utente medio con una frase d’impatto, ma spesso può generare confusione e soprattutto fake news come nel caso di Schumacher. Allìinterno poi del titolo non viene posto volutamente il nome del soggetto in questione per generare più curiosità. Una volta però entrati nel link e letta la notizia, ecco che si nota come in realtà Michael Schumacher non c’entri assolutamente nulla con la notizia in questione.

Intanto però si è riusciti nell’intento di attirare qualche utente in più con il titolo ad effetto, approfondendo poi la notizia si capisce come si stia parlando di un altro argomento che riguarda il fratello, Ralf. Quest’ultimo non ha avuto di certo il successo di Michael, una carriera in Formula 1 decisamente più modesta ed ormai da anni si cimenta con le telecronache sportive di F1 per una tv tedesca.

Quando quindi nel titolo si richiama con tono allarmante ad una nessuna possibilità per Schumacher, qui il riferimento è a Ralf che ha criticato in maniera piuttosto dura Perez, compagno di squadra di Verstappen nella scuderia Red Bull. Secondo insomma Ralf Schumacher non c’è possibilità di rivedere Perez con la Red Bull, pilota che ha infatti il contratto in scadenza a dicembre.

Le sue prestazioni non sono paragonabili a quelle di Verstappen, troppo poco performanti nonostante la scuderia sia la stessa. Come visto quindi si parla di un argomento completamente differente da ciò che il titolo lascia intendere, con la maggior parte degli utenti che pensano che si stia parlando di qualcosa di gravissimo legato a Micheal Schumacher.

Bisogna quindi fare attenzione a questi titoli acchiappaclick, prima di condividere qualsiasi notizia è bene approfondire il contenuto. Insomma, stop agli equivoci su Michael Schumacher morto, in merito alle ultime notizie di oggi

