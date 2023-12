Perseverano su Michael Schumacher morto oggi: sfruttato l’anniversario dell’incidente

C’è una notizia mai confermata che nel 2023 è diventata un tormentone, visto che in estate abbiamo già dovuto smentire più volte le voci su Michael Schumacher morto. Non ci sono particolari aggiornamenti sulle sue condizioni oggi, ma un po’ come avvenuto a luglio bisogna gettare sul fuoco alla luce di alcuni post sui social che creano fraintendimenti. Già, perché allo scoccare del decimo anniversario dal terribile incidente sulla scena che lo ha estromesso dalla vita pubblica, assistiamo ancora ad uno sciacallaggio di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Insistono su Michael Schumacher morto oggi: si punta tutto sull’anniversario dell’incidente

In particolare, i rumors su Michael Schumacher morto si susseguono periodicamente. A volte basandosi sul nulla, altre volte (come oggi) provando a sfruttare ricorrerenze ed il fatto che, per forza di cose, ci sia in questa fase maggiore attenzione sulla vicenda. Già, perché immaginare un personaggio del genere per dieci lunghi anni virtualmente passato a miglior vita scuote inevitabilmente l’opinione pubblica. La famiglia ha da sempre scelto la strada della massima riservatezza, motivo per il quale oggi non ci sono aggiornamenti attendibili sulle sue condizioni.

Dunque, fate molta attenzione ai post che si susseguono in queste ore sui social, in quanto come si poteva facilmente prevedere tante pagine stanno insistendo su Michael Schumacher morto oggi. Come accennato in precedenza, pare sia stato sfruttato l’anniversario dell’incidente nel tentativo di indurre le persone ad approfondire e a selezionare il link correlato. Nel pezzo non si parla del suo decesso, ma viene fatto un semplice recap sulle frammentarie notizie venute a galla in questi mesi.

Insomma, non ha alcun senso ricondividere post in cui si parla di Michael Schumacher morto oggi, in quanto è stato semplicemente sfruttato l’anniversario dell’incidente ed il fatto che tutti si stiano nuovamente interessando alle sue condizioni dopo i vari speciali delle tv in cui si parla di sport.

