Ennesima bufala su Papa Francesco morto: è ricoverato, ma in tanti disinformano

Ancora una volta registriamo una bufala su Papa Franesco morto. Il Pontefice, come tutti sanno, da alcuni giorni è ricoverato per una brutta infezione, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, come riportato anche oggi 31 marzo dalle principali agenzie di stampa. Il peggioramento del suo stato di salute ad inizio settimana, come spesso avviene in circostanze simile, ha indotto i soliti noti a diffondere informazioni inesatte, al punto da creare apprensione tra tantissimi fedeli.

Il Pontefice è ricoverato, ma parlare di Papa Francesco morto equivale ad alimentare una fake news

La sensazione è che non sia la prima bufala sul Pontefice e non sarà certo l’ultima, come abbiamo avuto modo di constatare sul nostro sito in passato. Oggettivamente, stiamo parlando di una persona anziana, certo non immune ad acchiacchi vari e alle solite problematiche riscontrabili alla sua età. Il problema, dal nostro punto di vista, è sempre lo stesso: ci sono purtroppo alcune realtà social che puntalmente puntano a sfruttare situazioni di questo tipo per portare a casa click in modo assolutamente ingannevole.

Tra chi annuncia “Papa Francesco morto”, salvo poi svelare solo nell’articolo che si tratti di una fake news (dopo aver abbondantemente raggiunto il proprio obiettivo), e chi più semplicemente diffonde rumors senza alcuna fonte autorevole alle proprie spalle, appare davvero semplice generare ed alimentare una notizia falsa. Come riporta TGCom in questi minuti, nella giornata di sabato dovrebbe essere previsto il suo rientro in Vaticano, con buona pace di coloro che hanno creato inutili allarmi sotto questo punto di vista.

Insomma, diffidate di chi oggi vi parla di Papa Francesco morto, in quanto il Pontefice è sì ricoverato, ma le sue condizione di salute appaiono in netto miglioramento secondo gli ultimi bollettini che sono stati diramati dal Vaticano. Vedremo come andranno le cose nelle prossime ore.

