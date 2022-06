Ritorna un discorso di Papa Francesco sulla sedie a rotelle mai pronunciato dal Pontefice

Ci risiamo con il fantomatico discorso di Papa Francesco che sta tornando virale su Facebook e WhatsApp a giugno 2022. Una vicenda che ricorda molto quella che abbiamo trattato a suo tempo sul Pontefice all’interno del nostro sito, anche se in quel caso in riferimento ad un altro virgolettato. Per contestualizzare al meglio ogni discorso, l’estratto che sta facendo il giro del web in queste ore è quello che inizia così: “Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma non dimenticate che la tua vita è la più grande azienda al mondo“. Parole che, tra le altre cose, sarebbero state pronunciate sulla sedia a rotelle.

Occorrono chiarimenti sul fantomatico discorso di Papa Francesco sulla sedie a rotelle mai pronunciato dal Pontefice

Premesso che il Pontefice sia apparso in pubblico effettivamente sulla sedie a rotelle di recente, bisogna chiarire che il discorso di Papa Francesco non sia mai stato pronunciato da quest’ultimo. Il virgolettato citato, infatti, non è di Papa Francesco, visto che si tratta di una vecchia bufala del 2019. In realtà, le parole che abbiamo citato giravano già nel 2016 e venivano erroneamente attribuite al Papa.

Provando ad essere più chiari, l’autore del testo in questione è in realtà Augusto Cury. Nessun discorso di Papa Francesco, ma più semplicemente le parole di medico psichiatra brasiliano, in relazione ad una lettera che è un passaggio del suo libro Dez Leis Para Ser Feliz. Stiamo parlando di “Le dieci regole per essere felice”, edito nel 2003 e che al contempo è stato tradotto in Italiano nel 2008 col titolo Dieci regole per essere felici.

Diverse fonti confermano che il discorso di Papa Francesco che sta girando oggi su Facebook e WhatsApp, con tanto di foto su sedia a rotelle per il Pontefice, in realtà riguardi parole che non sono mai state pronunciate da lui in questi anni.

