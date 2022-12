Emanuela Orlandi, cosa sappiamo dell'”audio choc” che potrebbe ribaltare il caso

Un nuovo documento sul caso di Emanuela Orlandi potrebbe “cambiare tutto”, scrive Il Giornale in un articolo pubblicato la sera del 4 dicembre.

Lo stesso articolo viene citato da Il Messaggero questa mattina, lunedì 5 dicembre. L’attenzione sul caso della cittadina vaticana scomparsa nel 1983 all’età di 15 anni, almeno sul piano dell’opinione pubblica, ha trovato nuovo vigore grazie alla serie Vatican Girl disponibile su Netflix.

L’audio choc

Il Giornale scrive di aver ascoltato in anteprima una registrazione audio effettuata nel 2009 dall’autore del blog Notte Criminale. Il documento non è ancora online, ma verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Il Giornale parla di una “registrazione effettuata di nascosto durante una conversazione in un luogo pubblico” dallo stesso autore di Notte Criminale. All’interno è possibile sentire la voce di un ex sodale di Enrico De Pedis, ex boss della Banda della Magliana il cui nome è stato spesso associato alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

L’anonimo, secondo l’anticipazione, farebbe alcune precisazioni sulle dichiarazioni di Sabrina Minardi. La Minardi è l’ex compagna di “Renatino” – questo il soprannome di De Pedis – e il suo nome è stato accostato al mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi nel 2008, quando il 14 marzo rilasciò alcune dichiarazioni su quanto fosse in sua conoscenza.

Cosa contiene la registrazione

Come anticipa Il Giornale, l’ex sodale di De Pedis, nella registrazione, punterebbe il dito contro qualcuno di cui fa nome e cognome.

Il Giornale precisa:

(…) sebbene le affermazioni registrate in questo audio siano da prendere con le pinze, il contenuto delle stesse è sconvolgente.

L’autore dell’audio, secondo il quotidiano, sarebbe disposto a rivelare l’identità del suo interlocutore misterioso qualora lo richiedesse l’autorità giudiziaria. Ancora, insieme alla pubblicazione dell’audio il suo autore metterà in rete un video in cui farà chiarezza sulla lunga attesa tra la registrazione e la messa in rete.

Non è dato sapere quando potremo ascoltare l’audio. Il Giornale parla di “accuse pesantissime (…) tutte da dimostrare” che “se si rivelassero fondate, genererebbero un terremoto di proporzioni catastrofiche all’interno del Vaticano”.

Quindi?

Nel 2009 un anonimo ex sodale di Enrico “Renatino” De Pedis, inconsapevole di essere registrato, fece alcune precisazioni sulle dichiarazioni rilasciate l’anno precedente da Sabrina Minardi, ex compagna del boss, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

La registrazione è stata ascoltata in anteprima da Il Giornale che parla di un audio “sconvolgente” e “accuse pesantissime”. L’anonimo, infatti, farebbe il nome e il cognome di qualcuno. L’autore della registrazione – “da prendere con le pinze”, precisa Il Giornale – pubblicherà la registrazione sul suo blog Notte Criminale.

“Dell’esistenza di questa ‘intervista’ si sapeva già, ma erano in pochi ad averl ascoltata”, precisa Il Giornale.

