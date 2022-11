Elon Musk presidente degli Stati Uniti? Impossibile, l’errore di un quotidiano

Elon Musk può diventare presidente degli Stati Uniti? L’ipotesi è riportata su Dagospia che riprende un articolo pubblicato sull’edizione cartacea de La Stampa il 19 novembre.

La Stampa, innanzitutto, fa riferimento allo scambio di tweet tra Matteo Salvini e Elon Musk, nuovo proprietario di Twitter nonché personaggio più discusso delle ultime settimane. In un brano dell’articolo, tuttavia, si fa menzione all’intenzione di Elon Musk alla corsa per la carica di presidente degli Stati Uniti.

La notizia è ripresa anche da Libero Quotidiano.

Elon Musk sogna di diventare presidente degli Stati Uniti?

Di seguito il brano de La Stampa:

Ma perché anche Musk è in via di rapida trasformazione mediatico-politica, e c’è chi dice che stia accarezzando il sogno di presentarsi alle prossime elezioni presidenziali Usa nel 2024. Le prime mosse dell’inventore della Tesla e del turismo astronautico come padrone di Twitter vanno in quella direzione.

Perché Elon Musk non può candidarsi alle presidenziali USA del 2024

L’articolo de La Stampa ricorre alla formula dubitativa “c’è chi dice che stia accarezzando” in quanto non esiste alcun riscontro su questo genere di intenzioni da parte del nuovo proprietario di Twitter.

Tuttavia, Elon Musk non potrebbe mai candidarsi alle presidenziali USA del 2024. Lo apprendiamo dall’articolo 2 della Costituzione Americana in cui leggiamo che “nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all’epoca in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all’ufficio di Presidente“.

Elon Musk è divenuto cittadino statunitense solo nel 2002 ed è nato a Pretoria, Sudafrica, nel 1971. In passato anche l’attore Arnold Schwarzenegger si è visto precludere la possibilità di salire al soglio della Casa Bianca in quanto nato in Austria.

Quindi?

Il fact checking che pubblichiamo serve dunque a fare chiarezza su quanto si dice a proposito dell’intenzione di Elon Musk a candidarsi per le elezioni presidenziali del 2024: Elon Musk non l’ha mai sostenuto, tanto meno gli sarebbe consentito.

