Elon Musk compra Tik Tok? Ovviamente no, ma il tweet fake sta circolando in alcune bacheche confortato dal recente acquisto del capo di Tesla e Space X della piattaforma Twitter.

Now I’m going to buy Tik Tok and delete it haha Ora ho intenzione di comprare Tik Tok ed eliminarlo haha

Il falso tweet si presenta con tanto di data e orario. Per verificare è sufficiente visitare l’account Twitter di Elon Musk. L’ultimo tweet del 25 aprile è stato pubblicato alle 9:43 PM (le 21:43 della sera) e non riporta alcun riferimento a Tik Tok.

Il post in cui leggiamo che Elon Musk compra Tik Tok è dunque una bufala che non ha riscontri sui social ufficiali. Una notizia del genere, del resto, avrebbe avuto una consistente risonanza sulle testate ufficiali, proprio come quelle che riportavano l’accordo di 44 miliardi con il quale Musk ha acquisito Twitter.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.