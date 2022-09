Elisa Esposito lascia il fidanzato, ma solo per un esperimento sociale

Elisa Esposito lascia il fidanzato, hanno battuto per settimane in un Agosto bollente per mille ragioni climatiche, politiche ed elettorali diverse testate online e dintorni.

Vi risparmieremo il disgustoso balletto a cui i social delle testate online ci hanno ormai abituato da mesi: testata che dà notizia di gossip perché, ammettiamolo, il gossip suscita curiosità, folle manzoniane di curiosi che per “darsi un tono” lasciano commenti sgrammaticati sullo stile di

“Bergogniaah parlate del gossip dei vips degli influenzer che laveraggente è ora di basta che vogliamo le vere notizie che il meinstrim non ci dice come l’Uomo Pangolino che minaccia l’Orienteh!“

Circondati da altri rissosi a dargli manforte e la moderazione online che mantiene tutto lì perché ogni commento porta cerchie.

Quello che vi faremo notare, e non senza una certa ironia è che “laveraggente” si è scannata per il nulla, il che rende il tutto ancora più grottesco.

In una scena del romanzo storico Orientale “Viaggio in Occidente”, il Buddha punisce l’eroico Son Goku (sì, il nome del protagonista di Dragonball deriva da *quel* Son Goku, eroe leggendario in Oriente dalle fattezze scimmiesche come i Saiyan della serie animata muniti di una coda di scimmia e di un istinto bellicoso) facendolo camminare su una lunga distanza.

Quando Son Goku, tronfio e orgoglioso dichiara di aver corso per chilometri ad una velocità superiore a quella delle persone comuni, il Buddha gli rivela che ha semplicemente camminato sul palmo della sua mano, punendo la sua arroganza e dimostrandogli la sua superiorità.

Questo ha fatto derivare il proverbio orientale “Danzare sul palmo di una mano” ed è quello che la “prof di Corsivo” ha fatto con gli hater da tastiera in cerca di vendetta e catarsi per il corsivo.

In un brevissimo TikTok l’arcano è stato svelato: la separazione era artificiale, gli “indinniati da tastiera” si sono fomentati sul nulla, lo stesso corsivo ovviamente era una burla ed Elisa Esposito è perfettamente in grado di esprimersi in modo normale e comunicarvi che state continuando a inca**arvi sul nulla.

Scommettiamo che anche nei commenti a questo articolo arriverà l’indignato speciale a comunicarci che “nn me importa nnt”, ma usando il preziosissimo tempo che avrebbe potuto usare per mutare le sorti dell’umana stirpe per farcelo sapere?

