Dura reazione NoVax su Alessandro Cecchi Paone ed il suo nuovo compagno: “Colpa del siero”

Stanno facendo discutere le foto rese pubbliche che immortalano Alessandro Cecchi Paone insieme al suo nuovo compagno. Protagonista spesso e volentieri di trasmissioni in cui ha difeso le teorie a favore del vaccino Covid, come abbiamo avuto modo di constatare sul nostro sito, oggi il divulgatore scientifico si ritrova al centro di un altro caso. Già, perché come ha confermato nel corso di una recente intervista rilasciata a “Chi”, pare che questa estate per lui (61 anni) sia arrivato un nuovo amore. Il compagno ha 26 anni.

Come i NoVax hanno reagito in queste ore su Alessandro Cecchi Paone ed il suo nuovo compagno

Una situazione particolare sui social, che ha indotto i NoVax a reagire duramente su Alessandro Cecchi Paone ed il suo nuovo compagno. La combo tra l’essere omosessuale e decisamente a favore dei vaccini, a quanto pare, non va giù a parte degli italiani. Gli stessi che in queste ore hanno commentato male gli articoli sul tema che sono stati condivisi sui social dalle principali testate. Vedere per credere quanto riportato qui di seguito:

“Il fastidio non è assolutamente che siano due uomini, ci mancherebbe, ma che potrebbero essere padre e figlio. Questa a mio avviso è malattia non amore”;

“Sarà per colpa del vaccino che tanto hai pubblicizzato in questi mesi. Effetto collaterale: diventi gay e stai con un ragazzino”;

“Un caso ovviamente che queste persone deviate siano così a favore dei vaccini”;

“Dal vaccino al toy boy è un attimo. Non avevo dubbi che fossi un esempio da non seguire“.

Insomma, si passa in poco tempo dall’avversione nei confronti di Alessandro Cecchi Paone per il suo essersi schierato a favore del vaccino, alle critiche per aver trovato un compagno molto più giovane di lui. Come sempre, non c’è mai limite alla stupidità di chi non sa argomentare per portare avanti le proprie teorie.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.