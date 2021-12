Cecchi Paone perde le staffe con il docente NoVax: “Io mi informo con Luc Montagnier”

Davvero singolare quanto avvenuto durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete 4, quando Cecchi Paone si è ritrovato al cospetto di un docente NoVax che ha annunciato di doversi vaccinare per non perdere il posto di lavoro. Una vicenda che per forza di cose ha creato attriti, con una citazione di Luc Montagnier al culmine del botta e risposta. Occasione utile per ribadire alcuni concetti importanti a proposito del famoso premio Nobel francese, considerando quanto venuto a galla nel corso del dibattito.

Lo scontro tra Cecchi Paone ed il docente NoVax che si informa con Luc Montagnier

Al centro della discussione, come accennato, nuovamente Cecchi Paone. A distanza di poche settimane dal famoso scontro con Mario Adinolfi, come vi abbiamo riportato tramite un altro articolo, occorre ricostruire quanto avvenuto mercoledì sera su Rete 4. Sostanzialmente, la discussione qui verte sullo stato reale di emergenza che vive il nostro Paese, ma anche sulle fonti dalle quali ognuno di noi attinge per farsi un’idea più precisa su quello che avviene in Italia a proposito del Covid.

Insomma, un confronto come tanti, se non fosse che a Cecchi Paone che prova a capire l’evoluzione della pandemia tramite Pregliasco ha risposto proprio il docente NoVax, il quale ritiene che ci siano altre voci alle quali occorre dare ascolto. Proprio in questo contesto l’insegnante ha menzionato Luc Montagnier. E qui si apre un capitolo che abbiam trattato in diverse circostanze, provando a far capire a tutti che nessuno metta in discussione i suoi meriti nella lotta contro l’HIV.

Altrettanto risaputo, però, che Luc Montagnier non abbia dato alcun supporto alla scienza sul fronte Covid, al punto che le sue teorie avverse al vaccino vengono ritenute non accettabili dalla stessa comunità scientifica. Presupposto fondamentale, questo, per valutare la discussione tra Cecchi Paone ed il docente NoVax, disponibile anche su Twitter.

