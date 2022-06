Due ragazze si scambiano un bacio durante il selfie con Salvini e lui non la prende bene

Episodio curioso quello che si è verificato a Marina di Carrara oggi 9 giugno, visto che due ragazze si sono scambiate un bacio saffico davanti a Matteo Salvini. Da quello che ci risulta, il fatto sarebbe avvenuto dopo il comizio del leader della Lega, nella finestra che è solito dedicare ad alcune persone presenti con la foto condivisa. Partiamo dal presupposto che non si tratta di un evento anomalo, nel senso che in passato sul nostro sito ci siamo già ritrovati nella condizione di dover portare alla vostra attenzione una situazione di questo tipo.

Il bacio tra due ragazze durante il selfie con Salvini e la sua reazione

In quel caso, l’ex Ministro dell’Interno diede l’impressione di non prenderla bene. Situazione simile oggi, come si può notare attraverso il video che sta girando tanto su Facebook da alcuni minuti a questa parte. Dalle verifiche effettuate, infatti, risulta che il video sia fresco di giornata e che l’uomo di spalle sia a tutti gli effetti Matteo Salvini. Senza sapere di essere inquadrato, dopo il bacio il politico ha allargato il braccio sinistro, quasi in segno di rassegnazione.

Con ogni probabilità, episodi del genere rappresentano una sorta di protesta pacifica nei confronti dello stesso Salvini e della Lega, visto l’atteggiamento assunto dal Carroccio alcuni mesi fa a proposito del DDL Zan. Il partito in questione, infatti, è stato tra i principali oppositori di una proposta di legge che avrebbe generato pene più severe per reati legati alla discriminazione sessuale.

Tutti sanno come sono andate le cose in quel frangente, fino ad arrivare al bacio di oggi, di cui per forza di cose si parlerà molto in termini di “gesto simbolico”. Vi lasciamo al video che ci mostra Salvini non prenderla benissimo, dopo che due ragazze si sono baciate accanto a lui durante il selfie di fine comizio, per quella che appare a tutti gli effetti un’imboscata.

