Donna picchiata a Milano con manganellate dai vigili: c’è la versione degli agenti

Da alcune ore a questa parte è virale il video che ci mostra una donna picchiata a Milano con manganellate dai vigili locali. In verità, alcune fonti parlano di un “trans”, ma al momento non abbiamo la certezza totale sotto questo punto di vista, fermo restando che non faccia alcuna differenza per quanto concerne l’analisi odierna. Inutile dire che le immagini in questione abbiano generato un forte senso di indignazione tra gli utenti, mentre la politica come sempre si divide tra chi giustifica la reazione degli stessi agenti e chi, invece, la ritenga ancora oggi eccessiva.

Nuovi risvolti sulla donna picchiata a Milano con manganellate dai vigili: arriva la versione degli agenti

Come osservato in passato con le voci su Aurora Baruto, è inevitabile che situazioni del genere facciano rumore. Tuttavia, come sempre vi riportiamo in circostanze simili, occorre sempre pazienza prima di prendere una posizione definitiva su tematiche così delicate. Anche il caso della donna picchiata a Milano con alcune manganellate, infatti, sta facendo emergere oggi 25 maggio nuove versioni dei fatti che devono quantomeno essere prese in considerazione dall’opinione pubblica.

In attesa di ulteriori accertamenti e delle relative indagini, è interessante riportare il contenuto di Open, che a sua volta cita l’edizione milanese di Repubblica, in merito alla versione degli agenti dopo i fatti che sono stati loro contestati. Per farvela breve, il loro rapporto evidenzia che la donna aveva in precedenza minacciato dei passanti, affermando di avere l’AIDS e provando a sanguinare da sola, anche nel momento in cui i vigili sono arrivati sul posto.

Dopo essere stata fermata, la protagonista di questa vicenda si sarebbe data alla fuga e, una volta raggiunta dagli agenti, li avrebbe aggrediti, anche in quel caso cercando di procurarsi delle ferite. Il rapporto cita anche alcune lesioni per due vigili intervenuti, mentre il video virale della donna picchiata a Milano con manganellate mostrerebbe solo lo scorcio finale del fermo. Seguiranno sicuramente aggiornamenti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.