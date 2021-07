Dominanti i meme sul green pass obbligatorio in Italia: alcuni capolavori

Da un po’ di tempo a questa parte, stiamo provando ad affrontare alcuni argomenti in modo alternativo oltre a puntare come sempre sul debunking, come si potrà notare quest’oggi a proposito dei meme sul green pass obbligatorio in Italia. Una raccolta di immagini che in qualche modo richiama quella che ci ha accompagnati nei giorni successivi alla sfida tra Italia ed Inghilterra, come abbiamo osservato la scorsa settimana attraverso altri articoli a tema.

Una selezione di meme sul green pass obbligatorio in Italia

Passiamo direttamente a questioni più pratiche, perché al di là del meme sul green pass obbligatorio in Italia che trovate ad inizio articolo, oggi vogliamo condividere coi nostri lettori i contenuti più divertenti sotto questo punto di vista. Un modo differente per approcciare l’argomento, anche per strapparvi un sorriso, considerando il fatto che in queste ultime settimane la questione è diventata particolarmente divisiva in Italia. Dunque, un atto dovuto quello che vogliamo affrontare in giornata per i nostri lettori.

Quella che vogliamo portare alla vostra attenzione, a prescindere da come la possiate pensare sull’argomento, è la prova che si debba sorridere sempre, anche al cospetto di un meme sul green pass obbligatorio in Italia. Solo il tempo ci dirà se le scelte portate avanti dai vari governi in Europa siano state corrette o meno per incentivare tutti a farsi il vaccino contro il Covid. Per il momento, non resta altro da fare che prendere atto delle disposizioni ufficializzate di recente.

Al di là di questa doverosa premessa sull’argomento, è doveroso a questo punto lasciarvi alla selezione di meme sul green pass obbligatorio in Italia, con tutta la curiosità del caso nel capire se le misure adottate diventeranno più stringenti o meno nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, date uno sguardo alla gallery.

