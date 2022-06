Disorientati su significato di pansessuale: cosa vuol dire e 5 VIP che lo sono oltre Gianna Nannini

In tanti in Italia sembrano disorientati sul significato di pansessuale, al punto da non sapere cosa vuol dire. Nonostante diversi VIP in questi anni abbiamo dichiarato pubblicamente di esserlo, andando oltre l’annuncio di Gianna Nannini, evidentemente ci sono ancora un po’ di concetti da chiarire. Ad inizio anno abbiamo già dedicato un approfondimento sul tema, ma appare evidente che non sia bastato, secondo le informazioni errate che sono apparse sui social negli ultimi tempi.

Chiariamoci sul significato di pansessuale: cosa vuol dire e 5 personaggi famosi che dicono di esserlo oltre Gianna Nannini

Andiamo per gradi, partendo proprio dal significato di pansessuale. Cosa vuol dire? Chi fa sapere di esserlo, a conti fatti ci dice di essere attratto o attratta indifferentemente da uomini, donne o da coloro che nel gergo di questa terminologia vengono definite “persone fluide”. Come accennato, un caso noto in Italia ci è dato da Gianna Nannini, che per questa ragione ha ricevuto diverse critiche in passato. Figlie, per forza di cose, di una cultura decisamente arretrata in Italia su questioni simili.

Andando oltre il significato di pansessuale, dopo aver approfondito cosa vuol dire, è interessante evidenziare come ci siano almeno 5 VIP in giro per il mondo che abbiano annunciato di esserlo. Andando oltre il caso di Gianna Nannini. Basti pensare a Bella Thorne, senza dimenticare Miely Cyrus, oltre a Kesha e Sia. A chiudere il cerchio, poi, troviamo Brendon Urie e Ezra Miller.

Insomma, un fenomeno non così isolato come si crede, con tante persone che iniziano a parlarne dopo aver trovato la forza di esporsi, grazie proprio a personaggi famosi che hanno dichiarato di rientrare in questo discorso. Dal nostro punto di vista, era ed è importate ribadire il significato di pansessuale, per tutti coloro che ancora oggi non sanno rispondere in modo chiaro alla domanda “cosa vuol dire?”.

