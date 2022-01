Gianna Nannini rivela di essere pansessuale: significato e strane critiche per lei

Non è certo un inedito, viste le sue dichiarazioni del passato, ma il fatto che Gianna Nannini abbia confessato nuovamente di essere pansessuale ha indotto tantissimi italiani a porsi delle domande sul significato di questo termine. Dando uno sguardo ai social, qualcuno è arrivato addirittura a criticarla per un approccio alla sessualità ritenuto poco conforme alla società contemporanea. Il caso del giorno non avrebbe ragione di esistere, ma soprattutto su Facebook aleggia la domanda “cosa vuol dire pansessuale?”.

Gianna Nannini dice di essere pansessuale: significato e cosa vuol dire

Dopo essere stata tirata in ballo indirettamente per alcune iniziative “particolari” di Victoria dei Maneskin, come osservato in passato, bisogna dunque approfondire una volta per tutte questo concetto. In realtà, il significato di pansessuale è meno complesso di quanto si possa pensare. Si tratta di una nozione importante e da conoscere, soprattutto per essere al passo della società in cui viviamo. Indipendentemente dai valori che ognuno porti dentro di sé.

Cosa vuol dire Gianna Nannini quando dice di essere pansessuale? Pur essendo legata alla medesima compagna da 40 anni, approfondendo il significato di questa espressione si comprende che tali soggetti sono in grado di sviluppata “attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere“. Dunque, parliamo di sensazioni e sentimenti che possono venire a crearsi verso uomini e donne. Indistintamente. Questa la definizione che appare anche all’interno di Wikipedia.

Insomma, ora dovremmo avere le idee più chiare sul significato di pansessuale, indipendentemente dalle critiche poco sensate che si leggono nei confronti di Gianna Nannini qua e là sui social. Del resto, in questi anni ci siamo abituati a leggere di tutto sui personaggi che hanno rilasciato interviste “fuori dagli schemi”, parlando della propria vita sessuale. La cantante italiana, a tal proposito, ha deciso di essere chiara da subito.

