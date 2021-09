Esagerazioni su Victoria De Angelis dei Maneskin senza veli: decine di precedenti ‘peggiori’

Si fa molta fatica a comprendere la natura di tanti titoli di articoli, con cui si parla di Victoria De Angelis dei Maneskin nuda, in occasione di un recente concerto a Vienna. Nuovamente sotto la luce dei riflettori la ragazza, dunque, dopo le questioni relative alla sua presunta storia con un’altra donna, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. Un abbigliamento forse “spinto” per gli standard di qualcuno, ma molto più soft rispetto ad altre apparizioni sul palco note al grande pubblico.

Perché si esagera parlando di Victoria De Angelis dei Maneskin nuda a Vienna

Qualcuno parla addirittura di Victoria De Angelis dei Maneskin senza veli e nuda a Vienna, quando in realtà la ragazza ha mostrato solo il seno con un velo scuro davanti. Eppure, sui social qualcuno ha evidentemente commentato senza approfondire quanto avvenuto sul palco, come si nota coi commenti al pezzo di Fanpage o TGCom 24:

“Adesso basta, non ci rappresenti. Non è possibile che questi ragazzi siano il simbolo della musica italiana. Restate a casa e ridateci la vecchia e buona musica”;

“Infiammato cosa? Si mettono in mostra per far parlare di loro. In quanto alla musica lasciamo perdere. Alla mia età mi rendo conto che siamo alla frutta. Nn ci sono più idee nei testi e tantomeno melodie di scarsa qualità. Ormai anche se stonano la gente li applaude lo stesso. Poi facendo questi spettacoli da teatrino, mettendo leccate e tette in vista. Secondo me non siamo alla frutta, ma al digestivo”.

Altri commenti su Victoria De Angelis dei Maneskin sono decisamente peggiori ed offensivi per la ragazza. Eppure, in questi anni abbiamo osservato personaggi famosi fare cose simili, se non peggiori. Per scelta, o per “incidenti” più o meno voluti. Vedere per credere il caso di Belen, Gianna Nannini, Annalisa, fino ad arrivare a Madonna e ad Elettra Lamborghini.

