Discoteche chiuse da quando ed entrata in vigore del decreto: Gazzetta Ufficiale ancora ferma

Discoteche chiuse da quando? E, soprattutto, quando entra in vigore il nuovo decreto Festività? Quesiti più che legittimi per gli italiani che vogliono regolarsi di conseguenza rispetto alle disposizioni del governo, concepite per limitare i contagi Covid in Italia dopo l’arrivo dell’insidiosa variante Omicron. Seppur i dati che arrivano dagli ospedali sono tutto sommato ancora rassicuranti, oltre al fatto che la suddetta variante sembra meno minacciosa in termini di sintomatologia, occorre prendere atto delle nuove normative.

Riscontri dalla Gazzetta Ufficiale su discoteche chiuse da quando ed entrata in vigore del decreto

A dirla tutta, nella giornata di ieri abbiamo già provato ad affrontare l’argomento con le prime informazioni che risultavano disponibili. Al momento della pubblicazione del nostro secondo report, ve lo diciamo subito, non si hanno ancora informazioni certe su discoteche chiuse da quando ed entrata in vigore del decreto. Il motivo è molto semplice, in quanto lo step finale si avrà al momento dell’ingresso del decreto Festività all’interno della Gazzetta Ufficiale.

Step che, a conti fatti, non è stato ancora fatto. Basta consultare la sezione “notizie” sul sito, per rendersi conto che gli ultimi aggiornamenti riguardino la proroga dello stato di emergenza e alcuni interventi riguardanti Poste Italiane, Calabria e Friuli. Ancora nessuna menzione per il decreto Festività, la cui entrata in vigore in linea puramente teorica dovrebbe aversi a partire dal giorno successivo all’entrata del testo in Gazzetta Ufficiale.

In tanti hanno pensato (e scritto) che questo passo sarebbe stato formalizzato ieri, 24 dicembre, ma a noi non risulta. Resta sicurissimo al 110% che il decreto Festività entrerà in Gazzetta Ufficiale tra oggi ed il 30 dicembre, in modo da diventare effettivo entro Capodanno. Dettaglio non secondario per chi si chiede “discoteche chiuse da quando”, oltre ovviamente a coloro che appaiono confusi sulla data dell’entrata in vigore delle normative necessarie per limitare la diffusione dei casi positivi in Italia.

