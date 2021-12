Da quando entra in vigore il nuovo decreto su mascherine FFP2 certificate: data e conformità

Arrivano alcune indicazioni importanti in queste ore, dopo la mossa del governo Draghi, in particolare per tutti coloro che si chiedono da quando entra in vigore il nuovo decreto su mascherine FFP2 certificate. C’è una data precisa che, fondamentalmente, non appare ancora in documenti ufficiali, ma tutto sommato abbiamo elementi sufficienti per avere qualche certezza in merito. Facciamo ordine con alcuni dettagli che abbiamo raccolto in mattinata, in seguito alle vostre richieste.

Capiamo da quando entra in vigore il nuovo decreto su mascherine FFP2 certificate

Per farvela breve, la domanda del giorno è da quando entra in vigore il nuovo decreto su mascherine FFP2 certificate. Si tratta di un provvedimento che è stato ratificato e a conti fatti ufficializzato durante il Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri 23 dicembre. In tanti si sono limitati ad aggiungere che entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma a conti fatti quasi nessuno ci ha offerto dei riferimenti temporali sotto questo punto di vista.

Tuttavia, stando alle nostre ricerche, questo step dovrebbe essere portato a termine in giornata, motivo per il quale il quesito ” da quando entra in vigore il nuovo decreto su mascherine FFP2 certificate” dovrebbe avere una risposta più chiara di quanto si pensi. L’obbligo, infatti, al 99% scatterà proprio il giorno di Natale. Si attendono ovviamente ulteriori indicazioni in merito nelle prossime ore, ma ormai la situazione appare ben definita in termini di tempistiche

Sulla conformità delle mascherine, in passato abbiamo già analizzato diverse bufale in merito a prodotti che, per errore, sono stati giudicati dannosi per la nostra salute. A tal proposito, vi ricordiamo che esistono apposite pagine ufficiali in rete, tramite le quali potrete valutare facilmente l’adeguatezza del vostro prodotto. Dunque, ora dovreste avere idee più chiare sulla qualità del vostro dispositivo di sicurezza, ma anche da quando entra in vigore il nuovo decreto su mascherine FFP2 certificate, con relativa data.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.