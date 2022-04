Diretto ad Orsini il discorso di Caprarica a Cartabianca: “Basta con il rovesciamento dei fatti”

Il discorso portato avanti da Caprarica durante Cartabianca era diretto anche ad Orsini. Occorre tornare su un argomento che abbiamo toccato in settimana, in modo da fornire alcuni elementi di analisi extra per coloro che ci seguono. Una vicenda particolare, in quanto i due sono diventati simbolo di visioni diametralmente opposte, a proposito della guerra in Ucraina. Tutto ciò, nonostante dallo stesso Orsini siano arrivati più volte chiarimenti in merito al suo non essere filorusso, o comunque sostenitore di Putin.

Perché il discorso di Caprarica sull’Ucraina è diretto anche ad Orsini

Resta, però, un altro fatto. Insieme a Di Cesare, durante l’ultima puntata di Cartabianca lo stesso Orsini ha più volte evidenziato le responsabilità della NATO e degli Stati Uniti, parlando dell’origine del conflitto ucraino. Prendendo atto di queste tesi, a dirla tutta esposte con più impeto e dettagliatamente dalla filosofa nel corso della trasmissione RAI, il giornalista ha deciso di intervenire. Argomenti chiari e netti, che non possono non essere considerati diretti anche al docente.

Vedere per credere ulteriori ricostruzioni che troviamo in rete, come avvenuto sul sito del giornale La Stampa, riportando il video originale con Caprarica a Cartabianca. La tesi portata avanti da quest’ultimo consiste nel fatto che allo stato attuale non sia possibile etichettare Putin come “aggredito”, dando vita pertanto a quello che lui stesso definisce rovesciamento dei fatti. Si tratta in tutto e per tutto di una replica che prende come punto di riferimento concetti esposti in passato da Orsini.

Dunque, al netto delle smentite dello stesso Orsini in merito a sue posizioni a favore di Putin, bisogna prendere atto che la settimana ormai conclusasi ci abbia restituito dal punto di vista mediatico una contrapposizione tra il docente e Caprarica. Soprattutto dopo l’intervento di quest’ultimo a Cartabianca, diventato virale nel giro di poche ore in Italia.

