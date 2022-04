Perde le staffe Caprarica con Orsini e Di Cesare a Cartabianca: “Non è possibile negare elementi”

Ci avete segnalato in mattinata una presunta lite tra il noto giornalista Caprarica ed il Professor Orsini durante l’ultima puntata di Carbabianca sui canali RAI. Una storia che merita precisazioni, al netto del fatto che la tv di Stato stia seriamente valutando la posizione del docente dopo alcune sue uscite sull’Ucraina. Come del resto vi abbiamo riportato ad inizio settimana. Detto questo, bisogna valutare con maggiore attenzione quanto avvenuto in diretta nella serata di martedì, affinché si possa contestualizzare il tutto.

Perché Caprarica si è arrabbiato con Orsini e Di Cesare durante l’ultima puntata di Cartabianca

Per contestualizzare al meglio la vicenda ed utilizzare le parole giuste sullo scambio di opinioni, la cosa migliore da fare è rimandarvi al video originale sull’intervento di Caprarica a Cartabianca, resosi necessario dal suo punto di vista per replicare a quanto ascoltato in precedenza con le parole pronunciate da Di Cesare e Orsini. Quest’ultimo, come sempre gli accade, ha lasciato parlare il proprio interlocutore senza interromperlo.

Detto questo, Caprarica si è rivolto al Professor Orsini e Di Cesare affermando che dovremmo smetterla di prendercela con l’Europa per quello che fa o non fa. Dal suo punto di vista, è del tutto evidente che Putin non intenda fermarsi, in merito al conflitto in corso tra Russia ed Ucraina, così come il fatto che il leader russo non stia prendendo realmente in considerazione l’idea di portare avanti in modo serio dei negoziati. Affinché la guerra possa finire una volta per tutte.

Caprarica, rivolgendosi ad Orsini e Di Cesare, ha poi rincarato la dose, ricordando a tutti che ci sono state venti telefonate da parte del presidente Macron a Putin, senza dimentica l’offerta di Steinmeier di andare a Mosca per parlare con il leader politico russo, affinché si potessero porre le basi per la pace. Richieste sempre rispedite al mittente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.