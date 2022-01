Dilemma sul significato di supercazzola dopo il discorso di Alex Belli a Delia Duran e Soleil

C’è un grosso dilemma, in queste ore, a proposito del significato di supercazzola, in seguito al discorso di Alex Belli a Delia Duran e Soleil Sorge. Stiamo parlando di quanto avvenuto in occasione dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP, con un triangolo d’amore che evidentemente sta facendo aumentare l’audience di questa trasmissione. Vediamo di approfondire l’etichetta concepita da Adriana Volpe, che dallo studio ha commentato a modo suo il discorso che lui ha fatto alle due “antagoniste”. Se così possiamo chiamarle.

Approfondiamo il significato di supercazzola sul discorso di Alex Belli a Delia Duran e Soleil

In realtà, in passato abbiamo già utilizzato questa espressione per altre tematiche, ma evidentemente tanti italiani ancora non sanno cosa significhi. Cerchiamo di approfondire, con relativa contestualizzazione rispetto alla puntata di ieri del Grande Fratello VIP. Dunque, qual è il significato di supercazzola in merito al discorso che è stato fatto nella serata di venerdì da Alex Belli, in diretta tv, a Delia Duran e Soleil? A dirla tutta, entrambe hanno detto successivamente di aver capito poco delle parole pronunciate dal diretto interessato.

Alex Belli è intervenuto nella casa per parlare con entrambe. Un discorso che, evidentemente, non ha portato da nessuna parte, visto che Delia Duran e Soleil Sorge, una volta allontanatesi da Alex Belli, hanno fatto capire chiaramente quanta poca sostanza ci fosse nelle sue parole. E qui, per forza di cose, ci si ricollega alle esternazioni di Adriana Volpe nello studio del Grande Fratello.

A suo dire, infatti, quella di Alex Belli è a tutti gli effetti una “supercazzola”. Qual è il significato di supercazzola? Ci si riferisce ad un discorso inconcludente, magari con parole ad effetto per confondere gli interlocutori. Termine tratto da Amici miei, grazie al Conte Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi. Qui di seguito il video che dovrebbe chiarire cose dopo il discorso di Alex Belli a Delia Duran e Soleil Sorge.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.